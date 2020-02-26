不斷受恐嚇…罷韓團體籲韓國瑜出面　市府冷回：我們在忙防疫



▲Wecare高雄發起人尹立，高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者洪靖宜翻攝／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

罷韓第二階連署書已經突破51萬，但罷韓團體表示不斷受到反罷韓者恐嚇抹黑，甚至還拍攝詛咒式影片，邊燒紙錢邊喊：「尹立有收到嗎？基進黨有收到嗎？」，罷韓團體認為韓國瑜應該站出來制止；不過韓國瑜保持一貫低調，新聞局長鄭照新則說，不會浪費時間回答政治性問題，萬一分心導致高雄學童感染，這樣我們晚上都會睡不著覺。

罷韓團體日前才表示有500萬的財務缺口，但近日網路流傳一段影片，畫面中拍著熊熊烈火燃燒紙錢，旁白更不時喊著：「尹立阿你們這些沒天良的罷韓團體，說欠500萬，我都燒過去了，尹立有收到嗎，基進黨有收到嗎！」，此段影片在網路流傳後，也讓Wecare高雄發起人尹立喊話：「希望詛咒到我為止」

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示看了影片相當傻眼，他轟：「有什麼樣的市長就有什麼樣的支持者，影片就是最好鐵證，一年多韓粉對於高雄的霸凌大家忍無可忍，有如三歲小孩在網路上拍燒冥紙的行為，對他們不會一般見識，但應重學一下民主素養，也呼籲韓國瑜要出面制止一下，不要讓人認為你的粉絲都是這副德性。」





▲高雄新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

對此，韓國瑜保持一貫的低調，新聞局長鄭照新代打表示對於不同的意見，一律都尊重，但目前市府全力推動防疫工作，高雄市長韓國瑜馬不停蹄視察學校開學狀況及開會，他說：「現在市府同仁精力全神貫注放在防疫工作上，有一分鐘分心來回答政治性問題，萬一因為這樣導致高雄多一位學童受感染，或是病情更嚴重，對我們來講晚上都會睡不著覺，沒有多餘精力回答政治性問題。」

時間對我們來說完全沒用！

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