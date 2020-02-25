與12家指定隔離醫院開會！高市府全力拚防疫　將四階段清空負壓隔離病房

▲韓國瑜市長主持會議。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

韓國瑜市長25日主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎指定隔離醫院減災分流應變協調會議」，邀請榮總、長庚、義大、高醫等12家指定隔離醫院，一同交流盤點，互相提醒注意事項，為可能社區傳播、社區感染等發生前多做準備，除了將負壓病房做清空挪用的準備，將來也規劃社區診療，加快採檢速度。

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▲邀請12家指定的隔離醫院參與會議。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局長林立人說表示召開會議的主要目的，是因應未來疫情發展，沒有辦法避免社區傳播、社區感染發生的時候，高雄市轄區的這些醫院，怎麼樣去維持我們的防疫的角色，以及基本的核心的醫療量能，要怎麼繼續維持。

林立人說：「目前高雄12家醫院164張負壓病房，做四階段清空，如果未來社區感染發生的時候，病人數增加時，怎麼樣把負壓隔離病房做更有效的發揮。有一些本來收治在負壓隔離病房的可能是一些結核病的病友，這些我們要各醫院準備好做挪空、清空的計畫，到時候有風險分級的概念，這些都是各醫院之間都要做好相關的規劃跟準備，到時候有需要啟動的時候，就不會慌亂，就是我們所醫療體系的保全，能夠發揮各醫院自己原有的角色。」

他也提到未來將規劃社區診療，假設未來市民在可能的社區傳播的過程，有發燒狀況不要跑到大醫院去，有一些地區醫院能夠為發燒病友診療，甚至能夠扮演採檢的角色，或者規劃一個診療站，經過醫師的診查正常後，認為需要採檢的，也可以執行採檢的動作，就可以讓病友能夠做好相關的治療以及採檢，檢體就送到有能力去做檢驗的醫院，快速讓報告出來。