　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反罷韓燒紙錢喊「尹立有收到嗎」　Wecare高雄：請勿詛咒這座城市與市民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼罷韓連署破48萬份掀開韓國瑜遮羞布記者會。（圖／記者洪正達攝）
▲Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階連署書已經突破51萬，但罷韓團體表示除了不斷遭到抹黑造謠等攻擊訊息及還有冥紙信之後，現在甚至有反罷韓者燒紙錢，「尹立有收到嗎？基進黨有收到嗎？」，認為是針對尹立和台灣基進進行詛咒式的反罷動作，對此Wecare高雄表示將對罷韓代表的人身安危、連署書的存放地點，採用最高安全原則，並且呼籲「所有攻擊到此為止」。

▲罷韓記者會說明選委會來文。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓團體認為反罷免者的行為是詛咒式的反罷動作。（圖／記者洪正達攝）

罷韓團體日前才表示有500萬的財務缺口，但近日網路流傳一段影片，畫面中拍著熊熊烈火燃燒紙錢，旁白更不時喊著：「尹立阿你們這些沒天良的罷韓團體，說欠500萬，我都燒過去了，尹立有收到嗎，基進黨有收到嗎！」

對此，Wecare高雄表示：「所有攻擊到此為止，請不要詛咒高雄這座城市以及高雄市民，連署書突破51萬之際，韓國瑜支持者的焦慮更加壓抑不住，各種惡劣攻擊手段層出不窮，雖然無奈，卻也是增加投下罷免同意票的聲浪，現階段會持續進行龐雜的造冊作業，對於罷韓代表的人身安危、連署書的存放地點，會採用最高安全原則，感謝不畏懼的志工們，感謝警方加強巡邏。」

而被點名的尹立則說：「自從推動罷免後，我個人、罷韓團體、高雄市民，遭受造謠抹黑恐嚇詛咒，希望詛咒到我為止，不要詛咒高雄市民了，隨著罷免聲量越來越高，韓國瑜支持者越來越焦慮，但不要用這樣手段創造仇恨對立，阻止罷免行動推進，最後由高雄市民投神聖一票，希望大家都要有民主素養，不要用惡劣手段來干擾罷免行動。」

ET快訊
網傳口罩變好買　他一查系統「見庫存量」驚呆：該怎麼辦？
首例強制安置！北市1名居家檢疫者「二度趴趴走」　罰5萬送集中
台裔工程師「開特斯拉自駕」車禍亡！報告出爐：撞擊前在玩手遊
「黑幫學霸」痛毆2知名男星！討債手法太凶殘　連角頭都嚇到投案
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

反罷韓燒紙錢喊「尹立有收到嗎」　Wecare高雄：請勿詛咒這座城市與市民

護理師一人接回血友病童母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

紓困條例三讀　疾管署4張圖懶人包出爐！違規趴趴走「最高可罰100萬」

裁處「台中火力發電廠案」被環保署撤銷　台中市府深夜回擊！

南韓版口罩之亂！空拍驚見「無盡人龍」　蘇貞昌：可以學台灣實名制

深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查：嚴懲不依規定退費業者

名嘴爆陳時中原本下場「被調職」　鄭弘儀驚：他是有能力的人

朱立倫防疫在家看「利正赫、朴世路」　籲政府放寬企業投資台劇

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

反罷韓燒紙錢喊「尹立有收到嗎」　Wecare高雄：請勿詛咒這座城市與市民

護理師一人接回血友病童母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

紓困條例三讀　疾管署4張圖懶人包出爐！違規趴趴走「最高可罰100萬」

裁處「台中火力發電廠案」被環保署撤銷　台中市府深夜回擊！

南韓版口罩之亂！空拍驚見「無盡人龍」　蘇貞昌：可以學台灣實名制

深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查：嚴懲不依規定退費業者

名嘴爆陳時中原本下場「被調職」　鄭弘儀驚：他是有能力的人

朱立倫防疫在家看「利正赫、朴世路」　籲政府放寬企業投資台劇

找到了！阿公店「紅牌」確診肺炎瘋傳　造謠女到案：聽朋友說的

1周破3萬人繞境！白沙屯媽祖「是否停辦一年」投票擠爆　信眾喊：防疫優先

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

蛋蛋的哀傷！角頭搶地盤開槍誤擊外送員下體　判刑7年

首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

莊吉生首闖ATP500正賽　墨西哥網賽首輪不敵德國金童

「維和部隊將軍」又來了！單身婦要匯3萬換愛的禮物...保七警拉她回現實

網傳「口罩變好買」　他一查系統「見庫存爆量」驚呆：該怎麼辦？

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查防疫措施

賴清德：祈福、遶境可分兩階段進行

南韓口罩亂　蘇貞昌：學台實名制

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

裁處中火案被環保署撤銷　台中市府深夜回擊

紓困條例三讀　4張圖懶人包出爐！

深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

朱立倫防疫在家看「利正赫」籲政府放寬企業投資台劇

朱立倫竟爆雷　1張圖曝《愛的迫降》大結局

護理師接回血友病母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

雙北防疫比「醫療專業」　侯友宜：柯文哲比我強太多

更多熱門

相關新聞

與12家指定隔離醫院開會！高市府全力拚防疫

與12家指定隔離醫院開會！高市府全力拚防疫

韓國瑜市長25日主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎指定隔離醫院減災分流應變協調會議」，邀請榮總、長庚、義大、高醫等12家指定隔離醫院，一同交流盤點，互相提醒注意事項，為可能社區傳播、社區感染等發生前多做準備，除了將負壓病房做清空挪用的準備，將來也規劃社區診療，加快採檢速度。

韓職英雄隊熱身賽　韓國瑜不多說專心開球

韓職英雄隊熱身賽　韓國瑜不多說專心開球

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

郝龍斌挺韓國瑜　高雄政績是好的

郝龍斌挺韓國瑜　高雄政績是好的

19歲甜美護專女示範7步驟洗手　韓國瑜認真學

19歲甜美護專女示範7步驟洗手　韓國瑜認真學

關鍵字：

韓國瑜罷韓尹立Wecare高雄公民割草行動

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「舉行」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面