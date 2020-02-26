反罷韓燒紙錢喊「尹立有收到嗎」　Wecare高雄：請勿詛咒這座城市與市民



▲Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階連署書已經突破51萬，但罷韓團體表示除了不斷遭到抹黑造謠等攻擊訊息及還有冥紙信之後，現在甚至有反罷韓者燒紙錢，「尹立有收到嗎？基進黨有收到嗎？」，認為是針對尹立和台灣基進進行詛咒式的反罷動作，對此Wecare高雄表示將對罷韓代表的人身安危、連署書的存放地點，採用最高安全原則，並且呼籲「所有攻擊到此為止」。

▲罷韓團體認為反罷免者的行為是詛咒式的反罷動作。（圖／記者洪正達攝）

罷韓團體日前才表示有500萬的財務缺口，但近日網路流傳一段影片，畫面中拍著熊熊烈火燃燒紙錢，旁白更不時喊著：「尹立阿你們這些沒天良的罷韓團體，說欠500萬，我都燒過去了，尹立有收到嗎，基進黨有收到嗎！」

對此，Wecare高雄表示：「所有攻擊到此為止，請不要詛咒高雄這座城市以及高雄市民，連署書突破51萬之際，韓國瑜支持者的焦慮更加壓抑不住，各種惡劣攻擊手段層出不窮，雖然無奈，卻也是增加投下罷免同意票的聲浪，現階段會持續進行龐雜的造冊作業，對於罷韓代表的人身安危、連署書的存放地點，會採用最高安全原則，感謝不畏懼的志工們，感謝警方加強巡邏。」

而被點名的尹立則說：「自從推動罷免後，我個人、罷韓團體、高雄市民，遭受造謠抹黑恐嚇詛咒，希望詛咒到我為止，不要詛咒高雄市民了，隨著罷免聲量越來越高，韓國瑜支持者越來越焦慮，但不要用這樣手段創造仇恨對立，阻止罷免行動推進，最後由高雄市民投神聖一票，希望大家都要有民主素養，不要用惡劣手段來干擾罷免行動。」