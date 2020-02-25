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韓國職棒英雄隊到高雄春訓熱身賽　韓國瑜「不致詞不回答」專心開球

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▲▼ 國瑜要開球 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜為熱身賽開球。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國職棒KIWOOM英雄隊將在2月21日至3月9日於澄清湖棒球場與中華職棒球隊展開熱身賽，25日出戰中信兄弟時，高雄市市長韓國瑜到場開球，韓國瑜提早到場熱身，正式上場後投了記好球，但對於開賽前被爆高市府運發局動員國中生來看球，韓國瑜並無回應。

▲▼ 國瑜要開球 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜為熱身賽開球。（圖／記者洪正達攝）

澄清湖棒球場今年首度開放國外球隊移地訓練，KIWOOM英雄隊為去年韓職亞軍隊伍，與中華職棒各隊規畫台韓交流賽做為職棒賽事熱身賽，陣中擁有多名2019第二屆世界12強棒球賽韓國國家隊球員，包括有李政厚、金河成與前大聯盟選手朴炳鎬等，高雄市長韓國瑜也將親臨現場開球。

▲▼ 國瑜要開球 。（圖／記者洪正達攝）

▲中信兄弟對上英雄隊。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜提早到球場先熱身，試投了幾顆球，並到中信兄弟球員休息室與球員們問好，正式上場時，韓國瑜用力一投了一記好球，合影留念後隨即離開球場，趕跑下一場行程，並無談話及致詞。

而在疫情期間，高市府對於公部門500人以上室內活動一律停辦，對於像棒球比賽的活動，高市府表示目前還沒有管制標準，但若觀眾少會將人分開，避免群聚做一起，進場前就會先量體溫，呼籲球迷多洗手。

▲▼ 國瑜要開球 。（圖／記者洪正達攝）

▲運發局長許文宗。（圖／記者洪正達攝）

但就在開賽前，民進黨議員黃文益爆料運發局請教育局幫忙動員國中球員搭乘遊覽車到球場看球，引發球員家長反彈，甚至被酸是怕韓國瑜開球但現場卻沒觀眾才剛上任第二天的運發局長許文宗親上火線，表示韓職到高雄移地訓練，對於學棒球學生有觀摩啟發作用，將訊息提供給學校，但因有不同聲音及疫情期間，兩所學校最後決定不來。

時間對我們來說完全沒用！

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