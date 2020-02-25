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怕韓國瑜開球現場沒觀眾　綠議員踢爆：動員國中生搭遊覽車看球

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▲▼韓國瑜澄清湖球場開球。（圖／攝影中心攝）
▲韓國瑜去年也曾到澄清湖開球。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國職棒KIWOOM英雄隊將在2月21日至3月9日於澄清湖棒球場與中華職棒球隊展開熱身賽，25日出戰中信兄弟時，高雄市市長韓國瑜到場開球。不過就有議員爆料，「運發局就請教育局幫忙動員國中的棒球隊員40餘人，搭乘遊覽車要去球場看球，有球員家長認為此刻不應該動員學生去球場，恐怕有防疫風險，試問是因為韓市長要去開球，怕現場沒觀眾？」對此，運發局也回應不是強制，希望給孩子觀摩機會。

澄清湖棒球場今年首度開放國外球隊移地訓練，KIWOOM英雄隊為去年韓職亞軍隊伍，與中華職棒各隊規畫台韓交流賽做為職棒賽事熱身賽，陣中擁有多名2019第二屆世界12強棒球賽韓國國家隊球員，包括有李政厚、金河成與前大聯盟選手朴炳鎬等，高雄市長韓國瑜也將親臨現場開球。

▲▼ 黃文益訪問 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高市議員黃文益 。（圖／記者翁進忠攝）

但民進黨高雄市議員黃文益爆料：「今天下午韓市長要去幫熱身賽開球，運發局就請教育局幫忙動員本市五福國中及忠孝國中的棒球隊員，各40餘人，搭乘遊覽車要去球場看球，有球員家長認為此刻不應該動員學生去球場，恐怕有防疫風險，運發局才改口沒有強制性，試問是因為韓市長要去開球，怕現場沒觀眾，才不顧學生防疫期間的安危嗎？」

黃文益表示，他是透過里長接到學生家長的陳情，就怕孩子到球場有被感染風險，而且過程還是搭遊覽車前往，想請議員幫忙阻止，他提到：「非常時期應該有非常做法吧！讓學生看電視轉播觀摩球賽，應該也可以吧！」

對此運發局表示確實有事先協調教育局，教育局知情，但不是強制動員，「我們只是希望提供基層棒球隊有這樣比賽的觀摩機會。現場也都做好應該有的防疫措施，當初只是單純希望提供給基層的球隊一個觀摩職業賽事的機會。」據了解，運發局共邀請了兩個學校，五福國中及忠孝國中，但兩間學校先後都已打電話來婉拒出席。

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