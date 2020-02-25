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8次核酸檢測「均為陰」！洗碗女工工作時染疫…工作地址、活動路線曝光

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▲▼ 武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省安岳縣日前一位洗碗女工確診為新冠肺炎患者，不過令人驚訝的是，她前8次核酸檢測均為陰性。不過當地專家並沒有放鬆，依舊進行隔離觀察，8天後再次檢測，終於確診。目前，該病患在資陽市第一人民醫院接受隔離治療。

據《川報觀察》報導，安岳縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急指揮部25日公佈，安岳縣雙龍街鄉唐姓女子於2月24日在資陽市第一人民醫院確診為新型冠狀病毒肺炎。

通報顯示，唐女56歲，長期在重慶市九龍坡區某酒店從事洗碗工作；因工作酒店有員工被確診為新冠肺炎，重慶市九龍坡區疾控中心向安岳縣發出協查函，安岳縣收函後於2月2日對唐女實施集中隔離醫學觀察。

2月7日至23日市縣兩級先後8次對唐女採取呼吸道標本，進行PCR核酸檢測，其中4次結果為陰性，另4次結果為陰性（單靶標陽性），16日組織市縣兩級專家會診，診斷為新冠肺炎疑似病例。

2月24日，資陽市第一人民醫院根據臨床症狀和實驗室檢測結果確診為新型冠狀病毒肺炎，目前該患者在資陽市第一人民醫院接受隔離治療。

唐女近期其活動軌跡如下：1月23日，7點20分從重慶陳家坪乘坐客運至雙龍街鄉望獅村女兒家中，15點乘坐他人小車回到家中；1月24日-31日，居家未外出；2月1日，到雙龍街鄉衛生院就診；2月2日-11日，在集中隔離醫學觀察點觀察；2月12日-20日，在縣人民醫院感染科隔離治療；2月21日至今，在資陽市第一人民醫院隔離治療。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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