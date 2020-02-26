社區感染危機？台大醫：錯開上下班時間，別同時擠公車捷運　上班族有話說

▲尖峰時段，捷運站總是擠滿上班上課民眾。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，如何防範社區感染？台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民建議，政府可思考錯開上下班時間，相信能達到一定效果。但該如何執行，不少上班族都覺得有難度。

中央流行疫情指揮中心統計，24日國內新增13例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2060個案，含31名確診（25日新增案31）、2005名排除，其餘隔離檢驗中（12名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。

請繼續往下閱讀...

黃立民25日受訪表示，要控制社區感染有很多方法，其中一個方法就是拉開人與人的距離，減少人與人的接觸，所以盡量減少舉辦大型活動，錯開上下班時間，「不要大家同一個時間去擠公車捷運」，這些都是常用的方法，也證明會發揮一定的效果。

▼黃立民建議，要控制社區感染，錯開上下班時間。（圖／東森新聞）

尖峰時段，大家趕上下班，捷運、公車和火車人潮總是多到幾乎是靠在一起。有通勤族坦言確實怕怕的，其實像尖峰時間車廂都是滿的，「沒辦法，台北人就這麼多。」

尤其大型企業調整提前或延後上下班時間，要商討的層面可不小，如果實際執行能達到多少效果？黃立民說，每個城市人口動力學不一樣，「所以你別的城市做的研究，踏到這個城市不見得能夠適用，那可能會有一部分的效果啦。可是我們當然也知道，這個不能解決所有的問題。」

對於醫師建議錯開上下班時間，一名上班族說，這滿有難度，如果是幸福企業應該會滿願意把時間往後延，「我覺得這個是可行的啦，就是看企業主。」另一人則認為不需要，「反正大家要有公德心啦，自己如果說覺得生病有症狀就不要出門，其實自己的身體狀況怎樣，應該都會很清楚。」