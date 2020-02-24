災難降臨…「小粉紅堅持回台用健保」！　陳柏惟：費率應和國人有別

▲陳柏維表示，若外籍人士要使用健保，費率需與國人不同。（圖／陳柏維競選辦公室提供）

記者陳韻如／綜合報導

前外交官劉仕傑在臉書爆料，滯陸「血友病童」是大陸國籍，並非台灣國籍，消息在社會掀起軒然大波。針對此事件，基進黨立委陳柏惟在臉書發文表示，「就算外籍人士符合健保加保資格，費率應須和國人不同」。

陳柏惟表示，新冠肺炎的延燒，在主管機關及醫護人員辛苦的防疫下，台灣的醫療以及公衛品質也獲得國內外的肯定，只要在台灣方的主導下，不管是中國撤僑，還是從日本接回郵輪旅客，回台後都能得到高品質的照護。

然而，只有在災難來臨時，我們才能看到人性真實的一面。陳柏惟表示，「平日把中國多強大，共產黨多進步掛在嘴邊的眾多小粉紅，大禍臨頭下，哪一個不堅持『回台用健保』」，而這也讓誠實繳納保費及稅金的台灣人民「大嘆不平」。

陳柏惟提到，健保發展至今，「其實更像社會福利而非保險」，政府是透過人民繳納稅金的挹注，公衛體系的投資，對醫療費用的壓低管制等總總手段，去讓納保者享有廉價而高品質，獨步世界的健保，「並不是繳了錢就理直氣壯能用這麼簡單」。

陳柏惟表示，為了保護醫療系統，不會因為不斷擴增的使用者而面臨危機，資格的管制相當重要，「非本國籍人士，我們當然不會不保障其就醫權，但費用的支出，自然要和國人不同」。

陳柏惟還說，這樣的道理人人都懂，「但最不珍惜台灣的，就是外來的掠奪性格政權」。原本非本國籍人士的加保資格須「領有居留證明文件」，對此，陳婆維也痛批，「在馬英九時期，中國國民黨居然擴大認定『依親或探親入出境許可證』為居留證明，也因此擴大了健保支出」。

陳柏惟最後表示，他將會爭取其他委員的認同，提案要求取消此認定，並回歸法律規定，「從嚴審核居留證明。」此外，為了保障國人權益，就算外籍人士符合加保資格，以第6類身分或眷屬身分加保者，他也認為應將健保費自行負擔額從60%再往上提升，降低政府支出。

陳柏惟認為，台灣做為一個強大且向世界開放的國家，應該提供外籍人士醫療服務，讓其納入健保體系，除保障人道就醫權外，也便於查詢健保資訊，以推動防疫或其他公衛政撤，但是，一來費率應和國人有別，二來，對於資格必須從何審核。「我們不能再像馬政府，或上屆提案中國人用健保的中國黨一樣，在台灣國民身上挖肉補貼侵略勢力！」

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