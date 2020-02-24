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「翹孤輪」暴衝回金門！2行人衰被掃到見血…阿兵哥撞到人傻喊：它就往前衝了

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地方中心／金門報導

金門九宮碼頭浮橋引道23日發生一起車禍，一名鄭姓阿兵哥準備返回小金門時，機車不慎暴衝，直接衝撞2名行人，造成其中一人頭部撕裂傷以及腦震盪，另一人則受到擦傷，警方獲報趕抵現場，緊急將傷者送醫，所幸並無大礙。

▲▼金門碼頭車禍。（圖／地方中心翻攝）

軍人騎機車暴衝，撞上2行人。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，事發當時，鄭男搭船返回小金門，而正當他準備騎車下船時，卻疑似催油門過猛，導致機車暴衝，當場撞上走在浮橋引道上的2名行人。

▲▼金門碼頭車禍。（圖／地方中心翻攝）

▲警方事後研判，浮橋引道間隙板受潮汐影響會有落差，才導致車子暴衝而釀禍。（圖／地方中心翻攝）

透過監視器畫面也可以看到，鄭男當時準備騎車上浮橋引道，但機車卻突然高速向前，呈現「翹孤輪」狀態，直接撞上行人，造成1人腦震盪，而另一人及鄭男則受到擦傷。

鄭男事後向警方表示，下船後車子突然失控，直往前衝，自己也不知道發生什麼事，而警方研判，浮橋引道間隙板受潮汐影響會有落差，導致車子暴衝，但詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

此外，金門縣府港務處長何佩舉表示，港務處向來督促船公司加強人車分流，此次車禍行人為何會走在引道上仍需調查，而港務處之後也會加強督處，以避免意外再度發生。

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