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具居留權可享健保資源...網喊修法！他3年前提案「這類人不得納保」附議通過

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▲▼詐騙，健保卡，健保局，檢察官，警察，詐騙集團。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲健保卡。（圖／記者楊佩琪攝）

記者張嘉晏／綜合報導

近日因為新冠肺炎（COVID-19）及台商等議題，台灣的全民健康保險及醫療資源再度引發討論，長期旅外未繳保費、卻又短期回台享受便宜醫療資源的病患也受到一些批評。而事實上，2017年就有人提出廢止「出國停保、回國復保」的規定，盼修正此制度以達到真正的公平正義。

有網友就在PTT八卦版上發文，他表示，有些人選擇中國籍，又擁有台灣居留權的人，是可以享有台灣健保的，但這點讓他想不透，「去美國留學過的學生都知道，外國學生在美國一定要自己掏腰包買醫療保險，不僅貴而且還不包含牙齒的醫療，也沒有人在批評美國不人道。」 

請繼續往下閱讀...

原PO主張 ，在美國這麼進步的國家都這樣了，為何台灣還要當「濫好人」被道德綁架，法律應該要明確規定，擁有中華民國國籍的國民才能享有健保資格，若無就應該自費就醫，或是自費投保醫療險，如此才比較公平。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO原文。（圖／翻攝自PTT）

事實上，根據《全民健康保險法》第8條規定，具有中華民國國籍者，且最近二年內有參加健保紀錄並在台灣設有戶籍，或是參加健保前六個月繼續在台灣設有戶籍，就符合參加資格。

而根據《全民健康保險法》第9條，若不具第8條規定，但領有合格居留證明文件，並且居留滿六個月、或為一定雇主之受僱者、或為在台出生之新生兒（三條件中符合一項），就可以參加健保。

事實上，有關於投保健保資格的討論層出不窮，例如有些民眾長期旅居國外，需要使用到便宜的醫療資源時才會回來台灣，享受便宜醫療資源，讓不少平時繳納健保的人覺得不太公平。

回顧2017年11月，公共政策網路參與平台就出現了「長年旅居國外、退保（應為停保）期間過長者，不得成為健保納保對象」的提案，在短短2、3天內就超過5千多人附議。

▲▼ 廢除健保停保制度 。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲提案主頁 。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

根據現行規定，若民眾具有國籍+戶籍的條件，只是預定要出國六個月以上，便可以在出國期間選擇辦理「停保」，申請人於停保期間無須繳納保費，也沒有申請核退的權利。不過這類民眾在返國後就會立即復保，且三個月之後才能再次辦理出國停保。

衛福部健保署當時回應，將會提出「廢除停保制度」或是「嚴格限縮停保制度」兩種修正方案，前者是設有戶籍的國民無論居住於國內還是國外，一律強制納保；後者則是限制如政府駐外人員、遠洋漁業等特殊身分才可辦理停保。不過根據《中時》2019年年底指出，法案擱置了一年多仍沒有動靜，衛福部也表示因為「換屆不續審」，所以未來也不會再提。

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