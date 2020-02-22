騙認識軍中高官可承攬軍服生意！扯女3年狂吸「4千萬」　超慘下場出爐

▲宋女誆能承攬軍服生意，3年狂撈4000萬，被法官判刑5年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／屏東報導

宋姓女子對外宣稱她在軍中有人脈可以讓她投標及承攬軍服製作的業務，四處招攬投資，並表明能會得高額紅利，自2015年至2018年間，就詐得了4千多萬元。後因投資人沒拿到紅利，驚覺受騙，才憤而提告。法院審理後，也將宋女依違反銀行法判刑5年，並須賠償被害人損失。

判決書指出，宋女從2015年間到2018年間開始，對外宣稱她認識某陳姓職業軍人，因此能從事投標及承攬軍服製作的業務，若投資人以現金投資，每40天就能獲得15%至36%的高額紅利，讓不少親友聽了相當心動，紛紛投入資金，宋女也因此詐得了4千多萬。

起初，宋女都有依照約定支付利息及返還本金，但從2017年6月間，宋女開始不再支付紅利，投資人因此驚覺自己遭到詐騙，憤而報警提告。然而，宋女始終否認犯行，還辯稱，自己也是被害人，她只是經手錢而已，自己也損失了500多萬。

不過，法官並不採信宋女說法，認為她向投資人宣稱可獲得高額紅利，換算下來，報酬率的年利率高達180%，已高過台灣銀行1年期定存利率約達180倍，足以讓社會大眾難以抗拒而輕忽低估風險，且此做法也嚴重危害金融秩序，因此將她依違反銀行法判刑5年，並須賠償投資人損失。全案可上訴。

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