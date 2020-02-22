　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

騙認識軍中高官可承攬軍服生意！扯女3年狂吸「4千萬」　超慘下場出爐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲宋女誆能承攬軍服生意，3年狂撈4000萬，被法官判刑5年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／屏東報導

宋姓女子對外宣稱她在軍中有人脈可以讓她投標及承攬軍服製作的業務，四處招攬投資，並表明能會得高額紅利，自2015年至2018年間，就詐得了4千多萬元。後因投資人沒拿到紅利，驚覺受騙，才憤而提告。法院審理後，也將宋女依違反銀行法判刑5年，並須賠償被害人損失。

判決書指出，宋女從2015年間到2018年間開始，對外宣稱她認識某陳姓職業軍人，因此能從事投標及承攬軍服製作的業務，若投資人以現金投資，每40天就能獲得15%至36%的高額紅利，讓不少親友聽了相當心動，紛紛投入資金，宋女也因此詐得了4千多萬。

起初，宋女都有依照約定支付利息及返還本金，但從2017年6月間，宋女開始不再支付紅利，投資人因此驚覺自己遭到詐騙，憤而報警提告。然而，宋女始終否認犯行，還辯稱，自己也是被害人，她只是經手錢而已，自己也損失了500多萬。

不過，法官並不採信宋女說法，認為她向投資人宣稱可獲得高額紅利，換算下來，報酬率的年利率高達180%，已高過台灣銀行1年期定存利率約達180倍，足以讓社會大眾難以抗拒而輕忽低估風險，且此做法也嚴重危害金融秩序，因此將她依違反銀行法判刑5年，並須賠償投資人損失。全案可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

消防員妻偷吃豬肉販！每周一必開「啪」　返家再電愛：要去了～老公崩潰錄音

夫接詐騙電話懷疑她外遇！轉身狂毆嗆「把你分屍」　被告竟泣訴：我一生為家

童年陰影…OL人格分裂成6歲童！控「大哥」抓弱點每周侵犯她2回　結果竟無罪

ET快訊
南韓男陳屍家中被發現　屍檢竟驗出新冠病毒陽性..成境內第3例
男國道爬出變形車體求救爆頭慘死！肇逃車主落網辯：什麼都不知道
鑽石公主號返台19人一採結果出爐！二採今晚23:30進行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

以前講母語會被處罰！蔡英文：政府鼓勵大家講母語「這就是民主價值」

因應疫情「做最壞打算」！嚴德發指示三軍部隊：預做隔離措施準備

騙認識軍中高官可承攬軍服生意！扯女3年狂吸「4千萬」　超慘下場出爐

公主號、武漢包機「5關鍵」大不同　知情人士：政治操作的是中國大陸

吳斯懷「台灣弱者說」　張雅琴痛批：他絕對是來唱衰的

國防部勸導官兵取消前往「高風險」29國！

江啟臣轟國民黨主席補選一國多制　批縣市黨部讓改革成笑柄

高雄市府防新冠肺炎搞視訊　居家檢疫14天不舒服..醫生隔空看診

侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

怒嗆「胡析延」出來面對　柯文哲：惡意留假資料當然追殺你

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

以前講母語會被處罰！蔡英文：政府鼓勵大家講母語「這就是民主價值」

因應疫情「做最壞打算」！嚴德發指示三軍部隊：預做隔離措施準備

騙認識軍中高官可承攬軍服生意！扯女3年狂吸「4千萬」　超慘下場出爐

公主號、武漢包機「5關鍵」大不同　知情人士：政治操作的是中國大陸

吳斯懷「台灣弱者說」　張雅琴痛批：他絕對是來唱衰的

國防部勸導官兵取消前往「高風險」29國！

江啟臣轟國民黨主席補選一國多制　批縣市黨部讓改革成笑柄

高雄市府防新冠肺炎搞視訊　居家檢疫14天不舒服..醫生隔空看診

侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

怒嗆「胡析延」出來面對　柯文哲：惡意留假資料當然追殺你

高中木聯／選秀大物林子豪開轟　預約對決穀保雙投

姪子變性太美了！愛上姑丈寧當小三　甚至迷倒生父被強吻

免疫力太強也GG！急診醫曝「內訌自傷」慘下場…推這8點達到平衡

快幫本汪吹毛毛！「皺眉鬆獅寶」堅持抱洗衣機　美容師笑翻：有夠懶

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

大專足聯／中國男籃國家隊體能教練執教文化　招生不足仍堅持帶心

不斷更新／義大利出現第2起死亡案例　伊朗增10例確診「1人已病逝」

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話：我會永遠陪妳

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

找到牽手了！時力議員閃婚大22歲教授

北市男子「胡析延」全填假資料　12日入境失聯至今

「阿才的店」老闆病逝...享年54歲！

蔣萬安問北部女　陳時中：公布就能安心嗎

蔣萬安提「研發出疫苗」獎勵1億！陳時中：獎勵金都支持

居家檢疫者失聯還填假資料！柯文哲要「胡析延」出來面對

新北失聯男「管永安」謊報地址重罰10萬！

怒嗆「胡析延」出來面對　柯P：留假資料當然追殺你

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

罷韓總部違法最高罰100萬　高市選委會回應了

「如果口罩出口，現在連2片都沒有」蘇貞昌：我們被罵都忍下來了

穿防護衣、塑膠袋裝行李…鑽石公主號返台先過6關！　

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

更多熱門

相關新聞

涉詐騙侵吞客戶9千萬　永豐銀前資深副理10萬交保

涉詐騙侵吞客戶9千萬　永豐銀前資深副理10萬交保

前永豐銀行忠孝分行游姓資深副理，涉嫌詐騙取得客戶不動產，自己拿去抵押貸款買期貨，另外長期挪用侵吞多名退休族客戶存款數千萬元，直到有被害人發現存款銳減，游男已在7年時間內，涉嫌侵吞客戶存款約9000萬元案，台北地檢署20日晚上依違反《銀行法》特別背信、詐欺等罪訊問後，諭令游男10萬元交保候傳。

涉騙客戶9千萬買期貨　永豐銀資深副理遭約談

涉騙客戶9千萬買期貨　永豐銀資深副理遭約談

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

賣車位吸金20億　主嫌豪華遊艇被查封等拍賣

賣車位吸金20億　主嫌豪華遊艇被查封等拍賣

職業軍人開房！喇叭鎖被轉開破門　賠700萬反悔提告

職業軍人開房！喇叭鎖被轉開破門　賠700萬反悔提告

關鍵字：

軍服職業軍人銀行法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面