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跨年夜激戰小三！被抓包他秒認　正宮聽小三甜喊「給你親」崩潰…結果卻敗訴

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▲具有軍人身分的王姓男子去年5月起在新北市等地區摩鐵與不明女子發生性關係，王妻總計查獲4次憤而報警，但人妻最後選擇原諒撤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫帶小三開房間被正宮抓包，但小三否認姦情，法官認定罪證不足，判小三無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名人夫與周姓小三共度跨年夜，還到摩鐵開房嘿咻，被正宮發現，直接南下雲林與2人談判，人夫當下坦承姦情，但周女卻矢口否認2人有發生性行為。台中地院審理後，認為事證不足，判周女無罪，案經上訴，但二審法官也認定一審說法，駁回上訴。全案定讞。

判決書指出，2017年12月31日跨年夜當晚，人夫不見蹤影，讓正宮頓時警鈴大作，最後查出對方竟帶著周女到嘉義某摩鐵嘿咻，氣得直奔雲林將2人約出來談判，最後一狀告上法院。

檢方偵查期間，人夫坦承有與周女開房間，但忘記是在哪間摩鐵，然而，周女卻始終否認2人有發生性行為。

不過，正宮事後提出錄音譯文，周女曾對人夫說，「那是因為我們現在在一起，所以很多事情都要坦白」、「就給你親啊給你看啊」。除此之外，周女還說「你那個9號，那個啊，到底是多少錢啊？」、「為什麼不用先付？你入住不用付嗎？」等疑似投宿的內容，被檢方認定犯了相姦罪起訴。

一審法院審理後認為，全案僅人夫指述，並沒有任何證據能證明2人有無性器接合的行為，且也沒有犯案地點、時間，錄音的內容也沒有提到2人有發生性行為，認定罪證不足，判周女無罪。案經檢方提起上訴，但台中高分院也認為，單憑人夫指證很難認定周女有罪，因此駁回上訴。全案定讞。

「時間對我們來說完全沒用！」

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