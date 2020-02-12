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必看！藥水未開封這樣做　千萬別退回給下一個病患

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「未開封的新藥，請不要退回給診所！」

當孩子開始上學以後，常常染一些大大小小的疾病回來，家長總笑稱幼稚園是「聚集病毒的場所」，畢竟每個小孩都有其原生家庭的生活方式與衛生習慣，實在無法強制、面面俱到，在戴上口罩防護之餘，要是不小心被傳染，免不了帶孩子看醫生，但有時候藥還沒開封，就因為病情轉變去換了新藥，這些舊藥到底要怎麼辦？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

聽到好幾位媽媽說：「反正沒開封，就直接拿去還診所，讓醫師交給下一位使用，這樣才環保不浪費！」我可以明確告訴您，這是錯的，請不要這樣做！為什麼這麼斬釘截鐵，以下分析這2個顧慮：

1、當藥品回家後，無人可以監督這些藥物如何保存，甚至沒人能夠保證有沒有不肖之徒從中加工，台灣以前就曾發生過，千面人在飲料包裝戳洞下毒，再放回架上勒索廠商的案件，如果是您，您願意拿不認識的人退回來的藥嗎？

2、醫師開立藥方後，即有健保點數的問題，您的藥不是不用錢，而是健保幫您出了，若拿退回的藥開給別人，這不是變成醫事人員詐領健保點數了嗎？倘若這小小的環保動作，導致他們有瑕疵爭議，這就不是善意了！萬萬不可啊！

除非像馬偕這種大醫院，有專門回收廢棄藥物的窗口，否則小醫院、診所的病患，就要避免把未開封的藥品拿去回收，這不是環保不環保的問題，而是維護您我的用藥安全。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

那，這些未開封、未過期的藥，到底該怎麼辦？

我有將藥品歸類建檔的習慣，起因來自於發現孩子用的藥物就是那些，抗組織胺（如希普利敏、勝克敏）、發燒（安佳熱、依普芬、炎熱消）、咳嗽（息咳寧、鎮咳袪痰液）、氣管擴張（喘解液）、化痰藥粉（愛克痰），雖然聽起來很多種，但很多可以共用，而且有些是醫師處方藥，藥局根本不能賣，應該好好備起來才是。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

如果不想用文字列成表單，最簡單的方法，就是直接拍一張庫存照在手機，下次看病時，可以拿出來跟醫師討論，剔除重複的藥，但請千萬記得，因為未開藥，所以藥單上不會有這項，但孩子還是得吃藥，必須向醫師問清楚服藥的種類、劑量、間隔時間，慢慢把這些存藥消耗完。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

藥品開封時，我一定同步在瓶身寫上當天日期，碰到退燒或必須固定時間服用的藥物，我會將餵藥時間一併寫上，避免自己忘記。最後提醒大家，若孩子有過敏等長期疾病，建議找一個您信任、願意溝通的醫師，堅持配合下去，建立起長期的醫病關係，對孩子的健康絕對有幫助喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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