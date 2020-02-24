防堵群聚感染　游淑慧：國防部應暫緩教召

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，國防部長德發近日「國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。」對此，台北市議員游淑慧24日在臉書呼籲，避免群聚活動，國防部應暫緩例行性的教召活動。

游淑慧表示，她接到一個陳情案，陳情人表示之前他接到3月中旬的教召通知，原本沒有多想，覺得這是國民的義務；然而隨著疫情升溫，他的心裡也開始很疑惑與擔心，因為長達3-4天的教召課程，來自各地的後備軍人要一起群聚生活，大家一起睡、一起吃、一起操練⋯⋯值此防疫時期，是否適當？是否該延後辦理？

游淑慧說，面對台灣可能發生的社區感染和疫情升溫，國防部早已嚴正以對，因為部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，傷害部隊整體戰力；她指出，要思考得是，教育召集是將來自各地的後備軍人聚集的活動，不是原本就在軍隊可掌握的軍人，「我認為這對防疫風險來說更是難料」。

游淑慧強調，目前軍方都率先頒布出國勸導令，就是希望部隊內連「萬一」的意外都不要發生；那麼關於例行性的教召活動，是不是也該考慮防疫、暫緩辦理。

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