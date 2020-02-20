疫情當前解放軍頻繞台　陸委會：請以天下蒼生為念

▲國防部證實共機侵入我外圍空域，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情持續，中共解放軍機卻在9日、10日，連兩度侵入我外圍空域，與我空軍前往驅離的F-16等軍機對峙。陸委會發言人邱垂正今（20日）下午在記者會上，特別對此鄭重回應，表示疫情蔓延，當務之急應是著力照顧民眾需求，減少政治操作，呼籲陸方請「以蒼生為念，以兩岸人民健康為念。」

邱垂正說，對於中共解放軍機艦，在台灣周遭活動，我國防部均已對外回應，政府也密切關注、監控相關情勢，請國人放心。

▲陸委會發言人邱垂正認為疫情當前，請以防疫為重，不要再做政治考量。（圖／記者蔡紹堅攝）

他進一步強調，中共頻繁針對性演習，種種威脅挑釁，已經嚴重破壞台海現狀，也升高區域緊張，不利雙方良性互動。在當前大陸肺炎蔓延，我們誠心希望對岸疫情防控早日收效，當務之急應該是著力照顧民眾需求，減少政治操作。

邱垂正呼籲，對岸應務實合作抗疫，透過溝通協商處理問題，以蒼生為念，以兩岸人民健康為念。

據了解，中共解放軍機在9日、10日，派出殲十一等多架軍機，繞台進行遠海長航訓練，與我前往驅離、攔截的F-16戰機對峙；對此，除我方軍機持續監控外，美國國務院也呼籲中共停止脅迫行為，美軍並在12日、13日派MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機、P-3C反潛機等在台灣周圍海域繞飛，15日更派出神盾艦由北向南航經台灣海峽。

另外，對於港女箱屍案兇嫌陳同佳赴台投案一事，邱垂正在接受媒體提問時，表示目前我方沒有收到港府窗口任何訊息，因此未有進度。他說，我方多次強調，此案唯一的關鍵，在於港府的責任感，以及陳同佳真實的投案意願，如果有這方面的訊息，台灣政府「隨時都可以啟動安排。」

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