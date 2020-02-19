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共軍繞台首稱「戰備巡航」　殲11傳一度鎖定F-16　空軍回應了！

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▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

記者范姜士航／綜合報導

共軍近期頻頻出動各式武器執行戰備巡航，在9日共軍殲11戰機不僅越過海峽中線，還曾鎖定F-16，一度造成高度緊繃，但遭空軍司令部否認。而中共「東部戰區」新聞發言人也提及東部戰區在進行「戰備巡航」。有軍事專家認為，這次用可使用實彈的「戰備巡航」而非慣用的「例行演習」，似乎是針對台獨及國際社會作回應，和過往不太一樣。

據《自由時報》報導，在9日共軍的「殲11」戰機不僅越界，還曾經「鎖定」我方升空前往攔截、驅離的F-16等軍機，一度造成高度的緊繃，「鎖定」意味著隨時可能開火。同日，中共在東部戰區也發佈2020首次對外軍事行動的訊息，除了介紹軍事行動外，還宣稱，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

對此許多軍事專家嗅到了不太一樣的氣氛，這次談話少了中共過往常用的「年度計劃內的正常安排」，也將原本常用的「演習」，換成了「戰備巡航」。根據《環球時報》報導，軍事專家認為，此次軍事行動分量重，態度強硬，與之前的威脅相比，這是一種警訊。中國人民大學國際關係學院的金燦榮教授也表示，這次的軍事行動，除了針對台獨外也是中共展現武漢疫情並沒有影響軍力。

對此，有網友就針對「戰備巡航」及「例行演習」進行分析，他表示，演習與戰備巡航的差異；戰備巡航是會在戰機身上掛實彈，同時擁有一定的開火授權，而演習就單純是演習，不一定會掛實彈，而且二者的任務目的是不太相同的。

我國空軍司令部針對F16被共機鎖定一事則說明，當天攔截過程中並沒有這個訊息，國軍對於侵入台灣防空識別區的任何軍機，均利用聯合情監偵系統，進行攔截、監控，同時以不挑釁、不迴避、不示弱等原則應處，維護空防安全。

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