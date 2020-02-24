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罷韓團體點名他是韓國瑜的打手　鄭照新講3遍「選舉已結束」：我像嗎？

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▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

罷韓團隊近期宣布罷免二階段的連署書已經達到48萬份，不過也批評韓國瑜面對罷韓「一邊裝乖一邊找打手」，而且還點名新聞局長鄭照新，鄭照新陪同韓國瑜前往鹽埕國中視察校園防疫工作時，一聽到這個問題，立刻笑著說：「大家覺得我像打手嗎？」

鄭照新面對「打手」質疑表示，「我目前為止都非常尊重各界建設性的建議，但是如果說有...跟市政沒有關、政治性批評，在現在這樣關鍵時候，這個關鍵時刻並不是韓市長的難關，這個關鍵性的時刻，是我們面對疫情的難關，是高雄面對發展難關，這個難關應該大家一起來度過，所以把他針對個人性的這樣的一個針對，標籤化來做一個政治運動，我要鄭重的提醒大家，選舉已經結束了、選舉已經結束了、選舉已經結束了，現在是團結起來一起做好市政，讓我們看到希望與未來的時刻。」

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新聞局長鄭照新反問記者：「大家覺得我像打手嗎」？（圖／記者吳奕靖攝）

為了表示非常重要，「選舉已經結束了」鄭照新特別講了三次，同時也將話題轉到「防疫」，強調目前所有的市府同仁，現在都在開學的當下，都把防疫做到最好，是目前最緊急的一件事情，呼籲「即使有不同政治立場的朋友們，現在應該多多關心我們的防疫進度，多多幫我們提出建設性意見，我們市府在防疫措施上，有什麼做得不足的地方，歡迎提出建議，其他政治性，我們講說是政治運動，坦白講只要不妨礙市政推行，或防疫推動，基本上我們都是虛心接受」。

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新聞局長鄭照新強調目前市府工作重點是在防疫 。（圖／記者吳奕靖攝）

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