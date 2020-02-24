開學防疫5大重點懶人包　高中以下發燒判定標準、2例確診全校停課

▲開學在即，全台各校針對校園防疫均嚴陣以待。（圖／記者許展溢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

因應新冠肺炎（COVlD-19），高中（含）以下學校及公立幼兒園延至2月25日開學，但開學後師生與家長該如何配合防疫、如何量體溫？《ETtoday新聞雲》整理出開學防疫懶人包，包括專校園每日環境消毒重點、停課標準，以及戴口罩時間點，告訴你開學後如何配合防疫。

請繼續往下閱讀...

▲開學後所有進出校園的學生及教職員工都必須量體溫。（圖／記者李毓康攝）

如何量體溫、發燒判定標準

教育部提醒，家長需在學生上學之前先幫小孩量體溫，若是耳溫38度（含）以上或是額溫37.5度（含）以上則視為發燒，額溫超過37.5度，需再量耳溫一次。此外，若是有咳嗽或非過敏性流鼻水情況，應告知學校後盡速就醫與在家休息，並通報學校，學校不會將其列入出缺席紀錄。

學生入校後，學校及教師應主動關心學生健康狀況，若學生有發燒、咳嗽或非過敏性鼻水等呼吸道症狀，應立即戴上口罩，避免傳染他人，並安置於單獨空間或與他人間隔1公尺以上的地方，以及維持空間通風，並安排專人陪同直到離校。台灣兒科醫學會也在日前宣布，會協助在每校指派1位醫師，提供防疫觀念及相關諮詢。

▲開學後需注意戴口罩時機。（圖／記者許展溢攝）

戴口罩時間

一般師生不需要配戴口罩，但若是看病、陪病、探病，以及有呼吸道症狀、慢性氣喘、先天心臟病者，還有外出也建議戴口罩。更特別叮嚀，在戴口罩及收口罩前，都要將手洗乾淨，避免污染口罩。

行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升、防疫備用口罩645萬片，至各縣市定的服務據點，提供各級學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等領取備用。

▲洗手是最基本的防疫措施。（圖／記者許展溢攝）

洗手時間點

各界專家都指出，「勤洗手」是最基本的防疫措施，在用餐前、擤完鼻涕或上廁所，以及觸碰眼睛、嘴巴與鼻子前，還有師生間若是有接觸生病者，都一定要洗手。

台大醫院小兒部感染科張鑾英主治醫師也提醒，洗手必須落實用肥皂或清潔用品，更重要的是「正確洗手」，除了大家熟悉的濕、搓、沖、捧、擦外，特別在「搓」的部分，透過7字訣─內、外、夾、弓、大、立、腕，徹底清潔手部衛生。

▲開學在即，不少小學老師自主消毒清潔教室，針對小朋友最常接觸的課桌椅門把做進行全面消毒。（圖／記者湯興漢攝）

校園每天消毒清潔重點

國立臺北護理健康大學王采芷主任針對「校園環境衛生」方面提出建議，包括教室與室內維持開窗通風、讓空氣對流，能減少感染機會，此外也要備有充足的洗手設備，「乾洗手」無法徹底清潔，洗手台與洗手乳或肥皂仍是必須。

「每日環境清潔」、「重點消毒」更要確實，她建議每日清潔的環境包括：教室、用餐區、室內活動區、地板等；而「重點消毒」區包括學生經常接觸的物件表面，例如門把、開關按鈕、課桌椅、櫃子、玩具，可以用1:100比例調配的漂白水消毒後再清潔。

▲開學後學校要注意每天重點環境消毒清潔。（圖／記者林育綾攝）

她表示，每天針對一般環境，都可以用1:100的比例配置一桶漂白水使用，也就是500ppm的漂白水；但只要有體液髒污的環境（如：廁所、有嘔吐物等），可用濃度較高的1:10比例稀釋，而只要是配置的漂白水，都必須在24小時內「當天用完」，不可留到隔天用，否則有細菌產生。

▲為落實校園防疫,在校門口出現體溫異常的學童時,會被帶往健康中心等隔離室,由專責人員做初步評估及處置。（圖／記者李毓康攝）

高中與大專院校停課標準

教育部日前已公布停課標準，高中（含）以下，1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

至於大專院校停課標準為，有1位師生為確定病例，該師生所修/授課程均停課。有2位以上師生列為確定病例，該校（區）停課。停課期間為14天。

【更多校園防疫相關新聞】

＞＞＞陳時中、潘文忠寫信給家長 教室消毒了、645萬片口罩備好了！

＞＞＞配置漂白水「限24小時用完」！開學防疫「關鍵環境」必重點消毒

＞＞＞開學在即！新北全力防疫備戰 侯友宜：進校門、中午都要量體溫