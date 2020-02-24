「你有新冠肺炎」　學校防疫情更要防學生玩笑霸凌

▲余俊彥說，師長應關注學生之間的言語霸凌。（圖／豐原醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市高中職以下36萬名學生25日開學，各學校不但積極做好校園消毒工作，更要求學生勤洗手等防護措施，但是豐原醫院精神科主任余俊彥表示，有些小學生看到同學咳嗽、發燒、或戴口罩，可能會開玩笑說句「你有武漢肺炎」等話，導致生病同學被排擠、被言語霸凌，師長們更該關注學生們的無心言行。

國小學生明天就要開學了，校方除了要求孩子的勤洗手、戴口罩等個人衛生習慣，避免疫情在校園裡散布之外，孩子們之間的無心玩笑話，更是家長、老師更該關注，因為一個不留神，玩笑話恐成為校園中的語言霸凌，造成生病的孩子或其他人對於上學產生恐慌。

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余俊彥表示，學生平時咳嗽、發燒時，較少被拿來開玩笑，但隨著疫情蔓延，有些小朋友看到同學咳嗽、發燒、或戴口罩，可能會覺得好玩，說句「你有武漢肺炎」等玩笑話，導致生病同學被孤立或排擠，間接成為校園中的言語霸凌受害者。

余俊彥說，老師與校方應該隨時注意官方正確資訊，提供學生正確觀念，避免不正確訊息在學童間流傳，減少學生對於上學產生恐懼，生病孩童回家休養時，家長也可留意孩子有無因他人的言語刺激，出現情緒變化，適時給予孩子關懷及擁抱。

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