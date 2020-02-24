疫情影響教學進度落後　應曉薇建議國中以上啟動E化教學

▲應曉薇呼籲國中以上儘速完成並建立線上E化授課系統、遠距網路教學。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

因應武漢肺炎(新冠肺炎、COVID-19)教育部於2月2日緊急宣布，高中以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學，臺北市政府教育局也於2月4日臨時宣布停止寒假輔導課程，各大專院校也統一延至3月2號開學，但截至今日武漢肺炎疫情尚未趨緩，許多國中、高中的家長擔憂2月25日能否順利開學，更有民眾猜測可能延至3月份才會開學，教學進度嚴重落後，家長們更擔心恐會影響到今年5月的國中會考及今年7月的大學指考。

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▲校園防疫準備馬不停蹄之際，應曉薇認為應強化臺北酷課雲端平台，解決未來疫情若爆發時學生課程銜接問題。（示意圖／記者李毓康攝）

此次武漢肺炎防疫期間適逢各校開學，教育部及各地方政府臨時宣布停課及延長開學讓許多家長擔憂將影響孩子課程學習進度。應曉薇表示臺北市的學生使用平板電腦及網路已非常普及，建議臺北市政府教育局應透過此次的防疫經驗，針對國中以上儘速完成並建立線上E化授課系統、遠距網路教學、並強化臺北酷課雲端平台學習及服務內容，若未來再次發生傳染疫情時，透過線上E化教學，能降低群聚感染的風險更能解決課程銜接問題。美國的多所高校、大學也發出公告，針對未能返美的中國留學生安排遠程教學、部分中國大學已啟動虛擬課堂，使用電子器材上課不受疫情影響。

▲疫情影響開學時程，教學進度嚴重落後，許多家長擔心影響後續升學考試。（示意圖／記者許展溢攝）

應曉薇最後表示台北市每年花了極高的經費經營酷課雲現應派上用場，武漢肺炎尚未趨緩，教育機關應藉此防疫期間學習經驗及建立相關教學不中斷SOP。