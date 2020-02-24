以色列駐陸大使被隔離！與韓確診旅遊團同班機「全程戴口罩」

▲英國女王伊莉莎白二世（左）與以色列駐華大使何澤偉（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

有一韓國旅行團近日赴以色列朝聖，15日搭乘飛機返回首爾之後，傳出9名團員感染新冠肺炎(COVID-19)。據悉，以色列駐大陸大使何澤偉（Zvi Heifetz）也在同班機上，目前他已經在北京接受隔離治療，其他使館工作人員則不會受到任何限制。

據《南華早報》報導，以色列駐北京大使館發言人表示，何澤偉是坐在商務艙中，與遊客保持一定距離，整個飛行過程中都有戴上口罩，他身體並未出現異狀，而且「感覺非常好」。

以色列衛生部長Moshe Bar Siman Tov近日警告，國人感染新冠病毒的可能性「明顯提高」，此前有9名南韓人前往以色列旅遊8天，15日回國後對新冠病毒的檢驗結果為陽性，還不清楚這個團體是在何時感染。

此外，據《韓聯社》24日報導，韓國有一團39人的旅行團赴以色列朝聖歸國後，有28名團員確診，目前尚不清楚2個旅行團是否為同一團。

以色列政府於22日晚間宣佈，禁止韓國公民和外籍人士入境，甚至拒絕當晚剛抵達特拉維夫（Tel Aviv）機場的大韓航空KE957號入境，乘客被迫乘坐同一航班返回韓國，此舉引發韓方外交部的不滿，提出強烈的抗議。

據《韓聯社》24日最新消息指出，南韓自當地時間23日下午4時至24日上午9時間的17小時間，共增加161起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，再添1例死亡，全國累計763人感染及7人死亡。