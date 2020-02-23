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以色列突然宣佈禁韓國公民入境　引韓外交部強烈抗議

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▲大韓航空KE957號剛抵達以色列，就被拒絕入境，機上約200名非以色列公民被迫乘坐同一航班返回韓國。（圖／取自大韓航空官網）

▲大韓航空KE957號剛抵達以色列就被拒絕入境，機上約200名非以色列公民被迫乘坐同一航班返回韓國。（圖／取自大韓航空官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在韓國持續擴散，以色列政府於22日晚間約7時55分突然宣佈，禁止韓國公民和外籍人士入境，甚至拒絕當晚剛抵達特拉維夫（Tel Aviv）機場的大韓航空KE957號入境，乘客被迫乘坐同一航班返回韓國，此舉引發韓方外交部的不滿，提出強烈的抗議。

根據《韓聯社》報導，機上僅有12名以色列公民允許入境，接受篩檢後由救護車送回家中進行居家隔離，而其餘約200名非以色列公民則被迫被乘坐同一航班返回韓國。

韓方外交部得知消息後，立即與以色列和以色列的駐韓大使館連線，譴責對方不該沒有在事前通知的情況下，對韓國公民和旅客采取過度或不合理的措施，這樣的行為已經嚴重對乘客們帶來不便，並要求對方不要讓類似事情再度發生。

對此，以色列當局表示，由於新冠肺炎在境內快速蔓延的可能性提高，因此不得已採取這項措施，未來也將於韓方保持密切的合作，共同討論對策。

此外，截至目前，南韓疫情升溫，死亡累計5例，目前境內確診來到602例。對此，各國實施防疫措施，加強入境管理，其中薩摩亞、汶萊、英國、阿曼、埃塞俄比亞、烏干達等國要求來自韓國的人士，入境後須居家隔離14天，或進行醫學觀察。

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