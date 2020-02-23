3班包機接回195人！　港府證實「鑽石公主號70港人確診」...密切接觸者達30人

▲港府已從鑽石公主號，包機接回195人。（圖／翻攝香港特區政府）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，國際郵輪「鑽石公主號」近日傳出多起確診案例。香港日前派出了3班飛機，今早（23日）已從日本返回，共從疫船上接回195人，其中包含2名澳門居民。經檢驗，有70名香港人確診感染新冠肺炎，緊密接觸者約有30人。

綜合港媒報導，香港政府22日凌晨派出包機，將84位滯留在鑽石公主號上的港澳居民接回，其中82名香港人落地後被送往駿洋邨檢疫檢疫，2名澳門人則由機場直接送回澳門。隨後，港府又派出第三班包機，今日早上約6時10分已抵達香港機場，共有5名港人搭乘。

據悉，今日抵達香港的5名居民均戴上口罩，部分人則戴上手套，頸上掛有印上編號的紙牌，離開機場後，已乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心，接受14天檢疫觀察。此外，在下飛機前，幾名穿上保護衣物的衞生署醫護人員進入機艙，逐一為他們量度體溫，確實做好防疫工作。

▲港府已陸續派出包機，接回在「鑽石公主號」上的港澳居民。（圖／香港特區政府）

事後，香港保安局副局長區志光表示，船上共有70名香港居民確診，緊密接觸者則有大約30人，日本當局目前仍在梳理最終名單。對於日方承認船上有23人未經病毒檢測就落船，他則回應，上機前留意到有新聞報導，當中不涉及香港居民，但之後會再跟進相關情況。

另外，在日本協助「鑽石公主號」郵輪的港人入境處處長曾國衞表示，在日本的工作有很多不確定因素和突發情況，現階段已經將193名香港居民安全送回香港，未來需要照顧70名確診患者，以及處理需要在當地隔離的乘客，今日會再派10人到當地跟進有關工作。

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