救命藥再告鑿！血友病童母急了　籲盡快發武漢包機「救救孩子」

▲滯留湖北的血友病童媽媽，因為救命藥再度用完，向台企聯等反映求助。圖為2月10日由海基會和當地台商、台辦等合作下，送達病童手中的兩針劑。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—武漢報導

面對第二批湖北返台包機遲遲未果，因「千里送藥」受到關注的血友病童，其救命藥因為一次只能攜帶兩劑，已經再度告鑿。以致大陸全國台企聯收到病童母親反映後，昨（22日）深夜緊急發出聲明，呼籲「救救孩子，盡快再發武漢包機」，表示該名媽媽因其子病重，迫切希望早日回台，心急如焚。

台企聯聲明表示，近日，本會收到滯留武漢台胞馬○○女士反映，她於2020 年春節前攜其子宇○○(2006年1月生)，自高雄到湖北省荊門市探親，本打算過年後返台，因疫情被迫滯留湖北省荊門市。

▲滯留湖北的台灣民眾，呼籲盡快發第二班包機。圖為首批包機降落桃園機場時情況。（圖／記者李毓康攝）

馬女士說，兒子領有台灣身心障礙證明，障礙等級為極重度，患有血友病，每周必須施打一劑雙特異性單株抗體藥物，以預防出血維持生命。但是，該針劑屬於台灣新藥，大陸沒有，而台灣健保規定患者每次只能拿兩劑針劑，導致他赴陸時攜帶的兩支，和日前託人在海基會，湖北荊門、 鄭州台辦及台協的協助下送來兩支，均已用完。2月28日，孩子將進入待藥危險期。

聲明稱，2月3日，大陸東航完成武漢包機，運送247名鄉親返台。返鄉同胞感謝大陸各方提供的積極協助，台灣有關方面也曾積極配合併對此次東方航空的運送表示感謝。

同時，台企聯提到，隔離14天的鄉親也未發現確診病患，遺憾的是後續包機迄今未能成行，尚有近千名台灣鄉親，其中除了類似馬○○女士面臨的困難須立即解決外，更多的是短期前往武漢和湖北探親、觀光或出差的台胞，他們在當地並無住所、盤纏用盡、更迫切需要返台工作或就學。

▲首次送藥完成時，海基會秘書長姚人多在臉書PO出照片 。（圖／記者林紳旭翻攝）

台企聯說，以人為本是普世價值，況且我們是血濃如水的同胞。期望沿襲首次武漢包機模式，在確保疫情得以控制的前提下，從簡從快促成後續武漢包機。

對於第二批包機情況，在我方強調防疫優先、弱勢優先及防疫量能優先「三原則」後，由於兩岸協商未有進展，湖北979位滯留民眾日前透過台商協會，轉發給總統蔡英文的《陳情書》，籲我「不要再堅持讓華航飛。」湖北省台辦也發聲明稱我方拖延包機。

但蔡英文對此也強調，計畫早就做好，名單都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，「隨時可以出發把國人接回來，希望中國方面，必須要瞭解到，並尊重我們對防疫跟整個疫情掌控，以及風險掌控的最嚴謹的態度。」

►我該答應女友嗎？