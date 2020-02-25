快訊／南韓再增60例！累計893確診8人死亡　將對新天地教徒全面檢測

▲南韓大邱新天地教會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

韓聯社報導，南韓再度新增60例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全境累計893人感染，8人死亡。

根據統計，南韓境內約莫60%的確診個案與大邱新天地教會有關。南韓中央災難安全對策本部25日最新說法指出，經過協商，當局將針對新天地所有信徒進行檢測，教會也已經提供全體信徒名單及聯繫方式，配合衛生部門檢測作業。

新天地教主李萬熙25日也透過網站發出聲明證實這項消息。



此外，政府也正在計畫針對大邱及周邊地區採取最大程度的隔離措施，藉此對抗疫情進一步蔓延。執政黨發言人Hong Ink-pyo稍早在記者會中表示，「目前政府正在研擬相關措施，具體細節將於（稍晚）內閣會議後公布。」但他強調，這並非實施強制封鎖，而是加強隔離。

►不斷更新／南韓新增60例全國893人染疫 義籍醫生「西班牙海島度假」確診

►新天地去年設武漢分會！教主兄喪禮於大南醫院舉行…疑為2場群聚感染開端

►大邱地理位置根本「武漢翻版」 往返首爾釜山、東西兩岸必經樞紐

[1보] 코로나19 신규환자 60명…국내 확진자 총 893명 https://t.co/GMZi5sVVar — 연합뉴스 (@yonhaptweet) February 25, 2020

▼ 南韓一般教會在門口貼上告示，禁止新天地教徒進入。（圖／達志影像／美聯社）