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葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒　「病例會再增」圍堵比減災重要

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記者黃翊婷／綜合報導

前衛生署署長、公衛專家葉金川25日一早參加廣播節「周玉蔻嗆新聞」，提到自己2003年的抗SARS經驗，如果和新冠肺炎（COVID-19）相比，他更怕新冠病毒，因為後者傳染力強，重病率20％，致死率約0.5％到2％，這就像是弄了100個籤，裡面有2個會死，「你抽嗎？」

葉金川上廣播節目談新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自Facebook／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

▲葉金川在節目中指出，鑽石公主號疫情嚴重是日本決策錯誤。（圖／翻攝自Facebook／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

葉金川表示，在SARS期間自己也被隔離過，過程真的很無聊，「我叫同事帶一箱啤酒給我，每天喝一瓶，喝完就差不多可以出來了」，所以能夠理解那些居家檢疫民眾的無奈，每天只能看看電視、上上網，而在這方面新北市長侯友宜做了一件不錯的事，就是招募志工去關懷他們，畢竟現在居家檢疫者最需要的是被關心。

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至於SARS和新冠肺炎疫情有何不同，葉金川說，SARS當年是在2003年4月爆發、5月最後一波感染，時間時短，疫情一下子就結束了，但兩者相較之下，他更怕新冠肺炎，因為新冠肺炎傳染力強，重病率20％，致死率約0.5％到2％，這就像是弄了100個籤，裡面有2個會死，「你抽嗎？」

接著，葉金川也分析台灣的確診病例是否會增加，他認為「還會再來」，但不能是一次爆出100例這種，目前最重要的是趕快找到感染源，因為現階段30例確診中有好幾個是無症狀的，所以要從感染者回追，找出可能的感染源。

▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

▲台灣目前累計確診病例達30例，今日（25日）各校陸續開學，也是防疫的一大關卡。（圖／記者洪正達攝）

而接下來的防疫工作應該著重圍堵還是減災，葉金川表示，圍堵還是最重要的，「要放棄圍堵做減災，減不了啊」，因為台灣醫療資源病床、人力就那麼多，先圍住一個就少一個治療，「治療多麻煩，圍比較快」、「他們說反正圍不了就放棄，誰說我圍不了」。

此外，葉金川也談到鑽石公主號以及南韓大邱的疫情，「現在台灣就怕像大邱那樣」，從目前的個案來看，台灣都還算是有限度的社區感染，這是可以接受的，因為家庭感染也是一種社區感染，只要不是境外移入就算。

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