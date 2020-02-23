復工抗疫／上海台商超半數恢復生產　捐逾2億善款助防疫

▲上海台商目前復工率超過五成，圖為長三角地區台商自動化產線。（示意圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情爆發，台商註冊數超過1萬3000家的大本營上海市，其復工情況受到關注。據陸官媒《新華社》統計，截至2月18日，上海台資企業整體復工率已上升至52%，員工到崗率達41%。其中，台積電松江廠生產線滿負荷運轉，廣達、日月光、遠東等指標性集團也均已復工。

報導稱，根據上海市政府通知要求，上海台企從2月10日開始陸續復工，並根據自身行業特點靈活安排復工形式和復工時間；上海市政府也透過走訪企業，了解物資短缺、物流受阻、資金緊張、員工不足等困難。

▲員工能否順利返回工作崗位，防疫物資是否充足，成為台商復工的一大挑戰。（圖／記者陳政錄攝）

在電子訊息、積體電路、石化等產業領域，台積電松江廠員工到崗率達到75%，生產線滿負荷運行；2月10日復工的廣達集團上海製造城已有三分之二員工回到工作崗位；日月光佈局於上海的5家工廠14日全部復工，遠東集團旗下亞東石化（上海）員工到崗率達77%。

上海同時也是台商第三類產業重鎮，由於疫情影響內需市場甚深，生活型服務業台商目前整體復工率為3成左右，而85度C復工率已超過五成。

據中央社報導，上海台商包括康碩電腦、智邦、精元、華映視訊、美律、英業達、茂迪、文曄領科、亞泥、統一等，均已按照原定計畫，在2月10日陸續開工。

做為蘋果公司iPhone供應鏈的重要一環，昌碩科技（上海）有限公司總經理許世奇說，全面復產復工後，可能遭遇招工和原材料供應鏈等問題。

▲和碩子公司昌碩在上海的工廠，與鴻海集團富士康，同為iPhone重要的供應鏈成員。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，截至2月20日，上海台資企業累計也已捐助超過5000萬元人民幣，約合新台幣2.16億元的善款，做為抗擊疫情之用，還有如森田藥妝訂購口罩予上海防疫一線醫護人員；宜芝多、85度C、元祖等食品企業生產各類食品慰問抗疫人員；鼎捷公司研發「新冠防控」App免費提供使用、斯米克集團將生產跟採購的醫務物資送往武漢。

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