上海Costco「人从众模式」！無懼新冠肺炎「罩」買無誤　當局口頭警告

▲上海好市多「人从众」模式。（圖／翻攝微博／毛磊的買房觀 ，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情還沒降溫，但中國大陸民眾已經有部分省份警覺性降低。微博近日有網友發文透露，上海美式賣場好市多(Costco)最近湧現購物人潮「人从众」模式，引起討論。

微博網友貼出上海Costco照片表示「上海Costco又現人从众，看著嚇人，還是成都堅持的好。疫情尚未過去，還是等等吧！ ​」從照片中可以看到賣場內滿滿都是購物人潮，熟食區也是排隊人龍。不過慶幸的是，賣場內的人都有戴著口罩。

有一位名叫「網不紅sharon」的網友表示：「本來以為Costco應該沒啥人的，結果出乎意料的人多……不過好在都戴著口罩」。另外也有人以「次高峰地鐵」來形容好市多的人潮。

▲上海好市多爆人潮，被當地單位口頭警告。

根據《澎派新聞》報導，有知情人士表示，新冠肺炎疫情爆發後，上海Costco一直都是正常營業，目前對進店者的要求是兩條：1.在賣場入口處對每一位進店人員進行體溫測量；2.要求所有進店會員佩戴口罩。只要符合這兩條，會員顧客都可以在超市內外暢通無阻。

儘管沒戴口罩不得進入，但仍有人進到賣場後就把口罩拿掉，對此當地衛生單位也口頭警告，並將派員到現場聯合檢查。