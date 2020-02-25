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開學日「全校戴口罩＋量體溫」！侯友宜連跑3間學校抽查防疫措施

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記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續蔓延，新北市長侯友宜在開學日一早親自視察三間學校的防疫措施，包括全體教職員、學生進校門先量體溫，確認每一位學生都戴上口罩，若有發燒（37.5度以上），學校設也有「隔離區」，每間教室前設有酒精機，以及老師衛教宣導等SOP都執行到位。

侯友宜上午6點50開始抽查新北市學校，包括江翠國小、中山國中、海山國小，確認課桌椅隔間、教室通風、進校動線、環境清潔、衛教等措施都做得徹底，他說，學生對於量體溫、備用口罩不足等任何狀況都能向老師反應，從開始宣導到現在，所有學校的防疫措施都有做到，動線規劃完備，讓學生量過體溫快速進到教室，完成程序；所有的教職員工與學生全面備戰，讓學生開心上學、家長安心把孩子交給學校。

他說，在這個時間點，老師有必要掌握每位學童的健康狀況，他也要求各校校長在放學後跟所有班導師開檢討會議，回報所有學生到班狀況，提供給教育局，統計所有新北市師生的狀況。

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

海山國小林瑞昌校長表示，學校嚴格落實防疫守則，開學前就已掌握校內教職員工生出國史調查結果，並召集學校同仁做好詳細的規畫及演練。因為學校學生人數較多，所以特別規劃學生入校後採分點方式在前庭及穿堂佈置6條動線進行體溫量測，並設置隔離區，針對體溫異常者進行複檢，以確保能落實篩檢又不會讓學生因量體溫而造成太大的不便。

林瑞昌表示，在24日已遵照教育局的規定，逐項模擬演練防疫工作，在開學前也完成全校環境消毒，並已備妥耳(額)溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等防疫物資。學校每班教室內均有配置漂白水、兒童口罩10個；每2班配置額溫槍1支，同時於洗手檯放置抗菌洗手慕斯或肥皂，各項數量均足夠於開學使用。

教育局表示，新北市開學後防疫工作一切從嚴，將強力要求全市學校務必確實做好防疫工作，全力防堵疫情，保護新北孩子們的健康。今日也安排教育局各科室主管、督學全體總動員到全市各分區中大型學校督導落實開學的防疫工作。另因應疫情日趨嚴峻，教育局也超前部署訂定停課、補課及定期評量應變計畫，以「雲端行政」、「線上教學」及「彈性補課」三大主軸，提供市內各級學校萬一遇上停課時的完整處置作為。

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

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