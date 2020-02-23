綠燈亮他秒加速...擦撞鄰車逃逸　到案竟罵被撞女駕駛：這樣也報案真無聊

▲小貨車加速擦撞小客車逃逸，駕駛翁竟辯小事還報案真無聊。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

開小貨車的七旬蔡姓老翁，疑不耐交通號誌停等以及前方有資源回收推車擋路，往左加速擦撞同向直行的一輛小客車後，未下車就駛離。警方通知蔡翁到案說明，認為是小事的他竟辯「現在的人真是無聊，這樣子也要報案！」警方表示，蔡男肇逃明確，將依法開罰，並吊扣駕照。

第三警分局交通分隊2月1日中午時接獲報案，東區精武路、南京東路口發生一起車禍，隨即派員到場。

▲小貨車綠燈開始加速，從右方切過來。（圖／民眾提供）

21歲楊姓女子表示，他當時開小客車在路口等紅燈，剛變換綠燈要直行時，右後方一輛小貨車竟疑似不耐久候，往她這邊擠過來，結果發生擦撞。她見對方車停下，原以為要下車處理，結果沒多久，對方就加速駛離，令人生氣。

警方調閱楊女車上行車紀錄器，發現楊女所說為真，檢查楊女的車，發現右前葉子板及保險桿賞有新凹痕與刮痕，隨即調閱該輛小貨車資料，通知71歲蔡姓男子到案說明。

▲▼警方檢查2車車上的擦痕吻合。（圖／民眾提供）

蔡男說明，他當時行經南京東路口直行精武路，一度覺得怪怪的，但從後照鏡看並沒有異狀啊，「現在的人真是無聊，這樣子也要報案！」

警方勘驗雙方車損，發現擦撞痕跡吻合，對於蔡男說辭，警方不予採信，依「交通事故發生未依規定處置」之違規事由舉發。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，蔡男開小貨車擦撞楊女小客車，事故後沒有依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》肇事逃逸規定，將處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

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