汽機車輕微擦撞無血跡　倒地女騎士竟送醫不治肇事男嚇傻

▲▼小客車疑未禮讓直行機車右轉，機車擦撞倒地騎士竟送醫不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

董姓女子22日凌晨騎機車到東區進化路、精武路口，疑似左方小客車未禮讓直接右轉，董女反應不及擦撞倒地，雖然碰撞力道不大，董女也有戴安全帽，現場也未有血跡，董女送醫後卻傷重不治，肇事陸姓男子當場嚇傻。警方也不解為何會如此，將持續調查肇事原因，並依過失致死罪嫌將陸男送辦。

今天凌晨4點，東區進化路、精武路口發生一起離奇車禍，26歲陸姓男子開著自己帥氣愛車，走精武路由東往西準備在該路口右轉精武路時，同向右後方騎機車的51歲董姓女子疑似反應不及，擦撞小客車右前保險桿。機車倒地滑行約6米多，董女則趴在汽車旁的路面上，一動也不動，路過民眾見狀立刻報警。

▲▼小客車與機車均只有擦傷，沒有破損。（圖／民眾提供）



第三警分局交通分隊獲報立刻趕往現場，但董女已先被消防隊救護車載往醫院急救。員警初步檢視，現場無血跡，且小客車與機車都只有擦痕，連同董女的瓜皮安全帽都沒有破裂，撞擊力道應該不大。但不久卻接到消防局通報，稱董女到院前已無呼吸心跳，經急救後仍傷重不治。

員警大驚「怎麼可能？」陸男車禍後原本就十分慌張，不知該怎麼處理這事件，聞訊女子送醫不治，整個人像失了魂般，整個嚇傻。他表示，開車右轉時突然聽到碰撞聲，趕緊停下，就看到機車和人倒地。

警方表示，雙方均無酒駕，事故原因初判應是小客車轉彎未禮讓直行車，至於死者死因及肇責，有待檢察官相驗調查釐清。

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