重傷消防員昏迷11天！向媽祖祈求平安…妻無奈：可以還給我們平凡的日常嗎

記者陳羿妏／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊13日深夜執勤與聯結車發生嚴重擦撞，水箱車當場翻覆，造成馮姓小隊長殉職、車上4名隊員受輕重傷，而其中傷勢最嚴重的隊員賴統生，目前仍在加護病房治療。對此，賴妻23日稍早在臉書社團《我們消防家族》PO文，先生已經昏迷11天，卻仍未清醒，回想事發當天早晨，直說「老天爺，可以還給我們平凡的日常嗎」。

▲隊員賴統生昏迷11天妻子於臉書社團PO文。（圖／翻攝臉書社團《我們消防家族》）

賴妻提到，22日她做了很多事情，骨科醫生提到丈夫近期將動刀保住右腿，她先是拿了丈夫衣服向媽祖祈求平安，也處理很多家務事，覺得非常時期她唯一能做的就是「把家顧好，等他清醒」，但面對突如其來的變故，她也覺得「長期照顧沒有配套」，更痛批「原來出了事，國家的制度是這樣」。

▲高雄水箱車事故瞬間曝光。（圖／翻攝爆料公社）

賴妻說，到警局做筆錄時，望著出事的路口，渾身發抖，想到先生當時於車內受困50分鐘，同時她與5歲兒子卻什麼都不知道，在床邊說故事，13日早上出門前明明還聽到丈夫的打呼聲，下午也收到丈夫傳來「家裡wifi修好了」的訊息，怎料到晚上卻聽到出勤意外，讓她非常無奈，而賴妻也不忘請大家一起為丈夫祈求平安，「不要忘了他還在努力」，盼望丈夫能夠快點清醒。

►腦公！你不可以賴帳喔

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