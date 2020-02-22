男不甩居家檢疫「環島趴趴走」　南投縣府首例重罰15萬元

▲南投男子居家檢疫時跑去環島，縣府祭出重罰首例。（示意圖／路透）

記者李忠憲／南投報導

須居家檢疫14天的南投吳姓男子日前竟偷偷外出，遭警告後，21日竟又偷跑外出計畫「環島去」，遭警方在南部縣市逮到人。南投縣衛生局表示，吳男除已強制回檢疫處所外，也祭出15萬元重罰，成為疫情發生以來，南投縣府重罰首例。

為防範新冠肺炎（武漢肺炎）疫情增加，中央規定從陸港澳地區返台都需經過為期14天的居家檢疫。南投埔里吳姓男子返台進行居家檢疫，日前竟先偷偷外出遭警告，後規劃環島旅行，在14天的居家檢疫期間直接離開南投住處，往南部開始旅行。由於當地區公所打電話確認行蹤時，發現無法聯繫上男子，前往對方家中又找不到人，這才通報警方協助。

警方獲報後，24小時內於南部縣市尋獲該名男子，並將全案移交給衛生局裁罰。

南投縣副縣長陳正昇表示，武漢肺炎疫情嚴峻，吳男卻四處趴趴走，已嚴重影響防治及公共安全。依《傳染病防治法》規定，違反居家檢疫者處1萬至15萬元罰鍰，因縣內目前居家檢疫人數達400多人，為確保民眾健康權益，遂決定裁處最重的15萬元罰鍰。這也是疫情發生以來，南投縣內被重罰首例，期達到殺雞儆猴的效果。

南投縣衛生局表示，民眾如尚未解除居家檢疫及居家隔離，務必確實配合防疫政策相關規定。若有發燒、呼吸道等相關症狀，應撥打防疫專線1922，由衛生局安排就醫，切勿心存僥倖，以免害人害己又受罰。

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