獨／學佛婦養「胎裡素」貓放任病死　還誇「吃素狗貓很好往生」網罵爆

▲網友將劉婦發文放上臉書社團，引起網友公憤，並向動保防疫所檢舉。（圖／取自臉書社團）

記者李忠憲／彰化報導

網友在臉書社團爆料，學佛劉姓女子長期讓貓咪「焦糖」吃素，揍牠怒罵「怎麼幹了不慈悲的事」。焦糖數日不吃不喝後往生，劉女竟稱「死後身體非常柔軟」、「吃素的狗貓真的很好往生耶」，還拜託大家吃素，遭網友痛批「強迫貓吃素還放任牠生病死亡」，「這種人不用吃素，吃屎最適合！」

學佛的彰化劉姓女子日前在臉書發一篇愛貓身故文懷念稱，這隻叫「焦糖」法名「明性」的「胎裡素食貓」，在今年年初往生。她回憶2019年12月31日當天，焦糖咬死一隻老鼠，她立刻打牠要牠放下，罵牠怎麼可以吃眾生肉，「祢是胎裡素耶，怎麼幹了不慈悲的事。」

焦糖之後好幾天不吃不喝，到處亂睡一直大聲哀叫，到第三天去便便也便不來。牠一直換地方，最後跑到桌子底下，叫聲微弱，最後沒回應。她上前看，發現牠已經死了不動了。牠「死後身體非常柔軟」、「吃素的狗貓真的很好往生耶」、「很快就結束這一世的業報，再去轉世投胎人好好修行，真正脫離畜生道離苦。」她也拜託各位，「懇求大家吃素好嗎？阿彌陀佛！」

文一出，立刻引起愛貓人士氣憤，除了截圖、私訊外，更上傳臉書社團「愛貓聯盟」，網友紛紛前往劉女臉書留言，並向彰化縣動物防疫所檢舉虐貓，劉女也因此關版。網友也發現，劉女帶小孩信佛，是放生引發爭議的海濤法師信徒。

網友說，「貓咬老鼠天性，你這樣打他虐他最後死了，還講一堆幹話，好死你怎麼不去死」、「貓咪消化系統是肉食性的，牠是天生的狩獵者，天性如此！怎麼可以強迫牠吃素，要吃素的寵物幹嘛不直接養草食性動物?！」、「你這種人不用吃素啦，吃屎最適合」。

也有網友說，「我也吃素，可是與宗教無關，我家貓狗也吃葷（其時貓狗吃的飼料罐頭都是人類不要的肉類副產品做的），只能說這人信宗教信瘋了！」、「吃齋念佛由個人自己修行！但不要吃到腦殘不分是非，枉顧生靈！」、「究竟是什麼樣的信仰可以讓她看著就養在家裏貓咪不吃不喝不舒服好幾天也不帶牠去看醫生，然後放任貓咪生病而死亡？！」

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，貓咪是肉食性動物，宿主若要餵牠吃素，仍應幫牠補充其他缺乏營養素，若因此生病就應帶去看醫生，如果疏於帶牠就醫致死，就可能觸反動保法。防疫所將派員前往劉女家中訪視，了解他們飼養貓咪的狀況，如有違法將依法送辦。

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