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珍貴台灣犬衝出鐵門遭撞死！小黑過世他超崩潰…老闆怒向保全求償107萬

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▲狗。（圖／免費圖庫 Pixabay）

▲鄭姓老闆控，因公司張姓保全未依規定將大門關起，才會導致他愛犬「小黑」衝出大門遭撞死。（圖／免費圖庫 Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中一機械公司鄭姓大老闆指控，張姓保全日前值勤時見公司下班時間已到，未依規定將大門關起，導致他飼養的珍貴台灣犬「小黑」跑出大門，遭路上車輛撞死。面對愛犬離世鄭男悲痛萬分，對此向保全求償107萬餘元。台中地院審理時認為保全工作不包括保護老闆犬隻，審結駁回鄭男告訴，判保全免賠。

鄭姓大老闆主張，張姓保全在公司下班時間後，常未依規定將大門關閉，值勤時又常躺著睡覺、玩手機，甚至有時廠商來訪，他未注意訪客是否確實簽名就放人，但經多次提醒仍未改善。2019年1月15日晚上9點35分許，張姓保全再次忘記將公司大門關閉，導致鄭男愛犬「小黑」跑出大門，遭路上車輛撞擊死亡。鄭男認為，小黑會過世關鍵是因張姓保全執行勤務時，未盡管理人義務將大門緊閉，才會導致憾事發生，故保全應賠負起賠償責任。

鄭男稱愛犬小黑是一隻珍貴的台灣犬，他在小黑在出生第5天時就抱著牠離開生母，當時小黑眼睛還未睜開，他就會以針筒餵食牠成長，而養育小黑的這5年來他真的是用盡全力陪伴、守護，因此小黑的死亡，對他而言就如同父母失去子女般痛心。故鄭男決定向保全求償精神撫慰金100萬，另因小黑自幼體弱多病，5年下來他已花費醫藥費4萬9925元在小黑身上，這部分他也一併求償，另再加上與小黑對撞那輛車的車損2萬2000元，鄭男總計求償107萬1925元。。

保全公司法庭上回辯，根據雙方當初簽訂的留駐警衛契約，裡面僅規定「門禁管制及車輛進出是針對人員及車輛，其他部分都不在勤務範圍內」。張姓保全也回應，事發當日電動門雖然沒關好，但柵門已放下，而老闆人就在前頭，當時鐵門只剩下一個三分之一縫，他認為狗並非人所能控制，小黑的死與自己無關。

台中地院審理時認為，保全公司的工作義務僅在門禁管制、車輛進出及執行安全維護，並不包括公司犬隻的保護，因此判定駁回鄭姓老闆告訴，保全公司及張姓保全免罰。全案仍可上訴。

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