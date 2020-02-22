國道暗夜連環撞！男爬出變形車體想求救　遭後車「高速輾過」慘死

▲國道3號發生嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國道3號北向371.1公里22日凌晨發生連環撞造成1死3傷的重大車禍。一台銀色轎車未注意前方狀況自撞，再遭另一輛大貨車從後方擦撞，但轎車男乘客爬出變形車體在車外求救時，遭另一台小客車撞擊輾斃，當場死亡，撞死人的駕駛肇逃，最後一輛紅色小客車也因閃避不及撞上，整場事故總共導致1死3傷。

▲銀色轎車變形 。（圖／記者洪正達翻攝）

該起驚悚車禍發生在22日凌晨2時32分，兩名男子駕駛一輛銀車行經國3北上371公里高雄田寮段時，不慎發生自撞，撞擊後停於中間車道，先遭一輛大貨車擦撞，其中男乘客爬下車想向後車警示，但沒想到竟遭緊接而來的一輛小客車撞擊，當場死亡，撞死人的車輛更急忙開離現場。

▲紅色轎車車頭嚴重凹陷，車上小女嬰坐在後方安全座椅上，所幸未受傷。（圖／記者洪正達翻攝）

不久，後頭一輛紅色小客車也因來不及閃避撞上，車上一對年輕夫妻，臉上受傷流血，趕緊從後座抱下一名年僅1歲多的女嬰，受到驚嚇。車禍現場滿是碎片，銀色轎車車體扭曲變形，整起事故共造成1死3傷。本案肇事原因續由第五公路警察大隊刑事組、田寮分隊偵辦中。

▲銀色轎車駕駛被送往醫院 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲國道3號發生嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）