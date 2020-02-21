童年陰影…OL人格分裂成6歲童！控「大哥」抓弱點每周侵犯她2回　結果竟無罪

▲OL有雙重人格，會退化成6歲幼童，而她指控邱男多次利用她此弱點性侵她得逞，但二審法官判邱男無罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

一名OL小乃（化名）因患有創傷後壓力症後群，而出現雙重人格，經常會不自主的退化成6歲小孩。小乃指控，她在基於信任，及尊稱對方為「大哥」的情況下，將此事告訴給邱姓男子，但沒想到對方卻利用她這個弱點，趁著他退化成幼兒時，性侵她得逞。一審法官審理後，依趁機性交罪將邱男判刑4年6個月，但經邱男上訴後，二審卻逆轉無罪。

判決書指出，小乃因童年時被姑姑關進鐵籠，加上父親也對她長期暴力對待，當時的痛苦掙扎及哭喊無助的畫面深植腦海，長大後她也在2012年被醫生診斷發現，罹患重度憂鬱症及創傷壓力症候群，還因此出現幼兒退化症狀，只要發病「言行、智商」就會退化成6歲小孩。

小乃跟邱男因業務需要而認識，2人無話不談，從此已兄妹互稱，而小乃也因為信任，將她自己患有創傷後壓力症候群的疾病告訴邱男，並表示自己常會不自主退化成幼兒。

沒想到，邱男在得知此事後，竟告知小乃要為她做「秘密性教育治療」，隨後多次利用小乃弱點，在自己辦公室內對小乃性侵得逞。直到小乃因病就醫，其心理諮商師察覺小乃異狀，才得知她遭到性侵的片段資訊後，進而報警處理。

一審法官審理期間，邱男出庭表示，自己確實知道小乃的病情，但絕對沒有乘機性交，還反擊說是小乃精神狀況不佳，一直覺得曾經被性侵，還有「因而有孩子，但孩子死了」等錯覺。

對此，台北地院法官根據醫院鑑定報告，認為小乃儘管有雙重人格，但不會影響證詞證據力，而且邱男測謊沒有通過，加上2人的對話訊息「幼兒退化的我，覺得自己被你這個親人侵犯」、「你一直在跟幼兒退化的我make love」等語，多方考量後不採信邱男說詞。

台北地院法官表示，邱男明明知道小乃的生活、精神上非常需要其開導，但邱男卻利用小乃身心不穩時趁機性交，造成小乃的身體心靈嚴重受創，因此依乘機性交罪判邱男4年6月有期徒刑。

不過，這起案件經邱男上訴到二審後，二審法官改判無罪，至於案件詳細背景、無罪理由等，仍有待後續公告。

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