消防員妻偷吃豬肉販！每周一必開「啪」　返家再電愛：要去了～老公崩潰錄音

▲吳男因返家處理妻子車輛警報器問題，卻驚見對方從小王家走出來，讓他崩潰蒐證提告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／雲林報導

吳姓消防員被通知前往住家附近處理妻子車輛警報器遭觸動而擾鄰之事，卻無意間發現妻子從一名楊姓豬肉販家走出，讓他懷疑妻子外遇，於是查看妻子車輛的行車紀錄器，赫然發現2人姦情，不僅如此，妻子還在家中與對方電愛，內容包括，「要去了」等鹹濕對話。案經吳男提告，法院判決吳男妻子須與楊男連帶賠償吳男60萬元。

判決書指出，2018年7月初，吳妻的車輛警報器狂響，而驚動鄰居報警，但警方怎麼找也找不到吳妻，只好打電話通知吳男，但吳男抵達後，警報器已關閉，但卻始終沒見到吳妻出現。

吳男當下因擔心妻子安危，於是待在車輛附近等候，沒想到卻看見妻子從楊男家中走出，於是上前詢問，沒想到妻子卻謊稱那是隔壁理髮店洗頭小妹的家，吳男一聽遂沒再追問，但內心已開始起疑，便開始注意妻子言行。

直到某日，吳男在妻子車上的行車紀錄器中發現，妻子經常趁他在值勤時與揚男約會，且還知道周一不殺豬，肉品業通常周一休假，因此固定每周一與楊男單獨見面，且還會在楊男家中停留多時，吳男才驚覺2人關係不正常，於是在自家客廳裝上錄影機。

沒想到，這一錄竟還真的讓他錄到妻子與對方的鹹濕對話，內容提及，「很大」、「要去了」、「比我好嗎」、「我要去了」、「你到底想說什麼」「想要插我孔」、「你把我蓋的喘不過氣來真的」「我真的超喘不過氣來你知道嗎」，讓吳男當場氣瘋。

吳男事後要求離婚，並對妻子及楊男提告求償，但2人矢口否認姦情，楊男還辯稱，吳男所錄到的對話也許不是在跟他通話，因此拒絕認罪賠償。

不過，吳男小孩的美術老師出面證稱，她與吳妻認識很久，吳妻也經常向她訴苦，吳妻車輛警報器事件當天，她也在場，且吳妻事後也坦承，自己與楊男確實有姦情，且在一起一陣子了，而吳男在經過此事後，心情大受打擊，還常問，「人心為何說變就變」，讓她很是不捨。

法官審理後認為，吳妻與楊男逾越普通朋友交往的分際，破壞了吳男原本圓滿幸福的婚姻，造成吳男身心受到極大傷害，因此判決2人須連帶賠償吳男60萬元。全案可上訴。

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