　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝　中新社）

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝　中新網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊下，大陸醫護人員急需醫療物資，礙於現有工廠生產有限，面臨庫存短缺問題。大陸政府下令原本幫解放軍作軍服的工廠，全部投入抗疫行列，改成製作防護服生產。人員24小時輪班、機器不停轉，際華3502公司產出的醫用防護服日產量，超過4.5萬套，是大陸醫用防護服總產量的1/3以上。過去這個神秘單位，因為疫情趕工，工廠生產首次曝光。

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝　中新社）

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，首次曝光。（圖／翻攝　中新網）

根據國務院國資委新聞中心消息指出，部分從事軍隊軍裝的國企，被臨時徵召為重點生產企業，供應疫情前線醫用防護服。舉例，正在趕工的3502工廠，一條車間繼續生產解放軍的冬季服裝，另一條生產醫用防護服，雙線進行。

據了解，3502工廠是一個很神秘地方，位於河北石家莊，只為解放軍服務。當時接到緊急指令時，帶來很多困難。首先缺少專業設備，做防護服跟一般衣服不同，業者重新轉產添設備，最短時間內培訓員工，幾乎是戰時的狀態投入日夜生產。過去這個單位一直沒有曝光，這次因為疫情工廠首次出現在鏡頭前，工廠內部拉起激勵人心紅布條，所有生產線員工24小時加班，連春節也沒休息，從過年期間一直趕工。

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝　中新社）

▲大陸神秘3502工廠日產超過4.5萬套，已經是大陸醫用防護服總產量的三分之一以上。（圖／翻攝　中新社）

根據數字統計，大陸防護服產能最強的醫療耗材企業，年產各類防護服可達1000萬件。3502工廠2月5日的產量只能做到7850件，到2月18日每天產量超過4.5萬套，已經是大陸醫用防護服總產量的三分之一以上，ˋ預估年產量可以達到1650萬件左右。依照這樣生產模式，成為大陸醫護人員最強資源後盾。

ET快訊
雲林人夫讚小三：很會吃！「8段激情錄音」猛烈撞擊聲夾呻吟　正
劉真40歲才生寶貝女兒！認了「怕死還怕生病」個性完全變樣
李明博貪污案二審判處17年徒刑3.3億罰金！撤回保釋再度收押
13:27花蓮地牛翻身！　初判震度4級以上
劉真爆搶救「最後發文停7天前」！經紀人也找不到人…老闆吳宗憲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

腦退化翁「忘隔離令」外出走失！　兒無奈：衞生署拒讓父住隔離營

湖北新增確診「連4日低於2000」　以外省份持續15天下降　

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

防疫檢查「後車廂又找到活人」　男駕駛：擔心女友被勸返

疫情重創大陸淪黑色監獄！「10天感染2.6萬人」時間點曝…疫情復工後或反彈

重慶發現上百「異常死亡動物」　專家：消毒液過度使用「毒死的！」

武漢新任書記作風鐵腕！下令「拉網清底大排查」...做不到就問責

香港隔離房間「內部照片曝光」　醫護、執法人員24小時駐守！

陸企被爆員工母確診「照樣復工」　當當網急發聲明：全員回家！

直擊武漢街頭「超嚴管控」　不配合者「火速拘留」住警局

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

腦退化翁「忘隔離令」外出走失！　兒無奈：衞生署拒讓父住隔離營

湖北新增確診「連4日低於2000」　以外省份持續15天下降　

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

防疫檢查「後車廂又找到活人」　男駕駛：擔心女友被勸返

疫情重創大陸淪黑色監獄！「10天感染2.6萬人」時間點曝…疫情復工後或反彈

重慶發現上百「異常死亡動物」　專家：消毒液過度使用「毒死的！」

武漢新任書記作風鐵腕！下令「拉網清底大排查」...做不到就問責

香港隔離房間「內部照片曝光」　醫護、執法人員24小時駐守！

陸企被爆員工母確診「照樣復工」　當當網急發聲明：全員回家！

直擊武漢街頭「超嚴管控」　不配合者「火速拘留」住警局

不斷更新／北海道確診至3例　札幌市長沉重：不排除市區感染擴大

不斷更新／林書逸開轟　兄弟7比3領先悍將

新竹市開學防疫大作戰　23日前完成校園公共環境加強消毒

男子漢喜歡鋼彈錯了嗎？　桃園勇者開箱解體匠機天下知

台東縣政府「關懷遊民小組」輸送溫暖　呼籲多關心家中長輩

台南一藥局遭舉報高價賣口罩發國難財　老闆娘喊冤「隨便講講」送地檢署

桃園加強防疫工作　失聯2天以上居家檢疫者公布姓名

台東縣政府臨時抽檢雞糞清運許可　結果均符規定

「二林精機園區」今下午拼闖關！環團地方互嗆　王惠美現身坐鎮

利比亞首都港口遭砲擊釀3死「險炸油輪」　政府宣布中止停火談判

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

即／湖北新冠肺炎日增1693例、132死

女醫護被剃頭　陸網氣炸

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

鍾南山透露新冠肺炎病患「屍檢細節」

大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

快訊／香港再添一死！　70歲男曾隱瞞出境

導演常凱一家4口染病亡　護士柳帆是親姊

女囤積1725桶酒精　賣40桶就被捕

37歲女參加滿月酒5天後確診！全鎮淪陷

「毒王」武漢落跑…一人之力感染老家80%病患！

港專家：中間宿主可能是老鼠

「移動式方艙焚化爐」送進武漢　850度高溫每日可燒5噸

更多熱門

相關新聞

美軍6次經台灣　王定宇：解放軍最近有問題？

美軍6次經台灣　王定宇：解放軍最近有問題？

美國軍機、軍艦近日多次出現在台灣周圍，18日又有一架美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機現身南海上空，並飛越巴士海峽。立委王定宇表示，這已是美軍一連串軍事行動的第六次，不禁讓人思考，「是否…中共解放軍最近有什麼問題嗎？」

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

他問一旦開戰「願上戰場的多嗎？」鄉民說話了

他問一旦開戰「願上戰場的多嗎？」鄉民說話了

運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

Nissan貨卡創160萬英里新紀錄

Nissan貨卡創160萬英里新紀錄

關鍵字：

解放軍防護服軍服日產

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面