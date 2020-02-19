神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊下，大陸醫護人員急需醫療物資，礙於現有工廠生產有限，面臨庫存短缺問題。大陸政府下令原本幫解放軍作軍服的工廠，全部投入抗疫行列，改成製作防護服生產。人員24小時輪班、機器不停轉，際華3502公司產出的醫用防護服日產量，超過4.5萬套，是大陸醫用防護服總產量的1/3以上。過去這個神秘單位，因為疫情趕工，工廠生產首次曝光。

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，首次曝光。（圖／翻攝 中新網）

根據國務院國資委新聞中心消息指出，部分從事軍隊軍裝的國企，被臨時徵召為重點生產企業，供應疫情前線醫用防護服。舉例，正在趕工的3502工廠，一條車間繼續生產解放軍的冬季服裝，另一條生產醫用防護服，雙線進行。

據了解，3502工廠是一個很神秘地方，位於河北石家莊，只為解放軍服務。當時接到緊急指令時，帶來很多困難。首先缺少專業設備，做防護服跟一般衣服不同，業者重新轉產添設備，最短時間內培訓員工，幾乎是戰時的狀態投入日夜生產。過去這個單位一直沒有曝光，這次因為疫情工廠首次出現在鏡頭前，工廠內部拉起激勵人心紅布條，所有生產線員工24小時加班，連春節也沒休息，從過年期間一直趕工。

▲大陸神秘3502工廠日產超過4.5萬套，已經是大陸醫用防護服總產量的三分之一以上。（圖／翻攝 中新社）

根據數字統計，大陸防護服產能最強的醫療耗材企業，年產各類防護服可達1000萬件。3502工廠2月5日的產量只能做到7850件，到2月18日每天產量超過4.5萬套，已經是大陸醫用防護服總產量的三分之一以上，ˋ預估年產量可以達到1650萬件左右。依照這樣生產模式，成為大陸醫護人員最強資源後盾。