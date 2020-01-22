靠賣車位吸金20億！主嫌擁豪華遊艇被收押　檢：疑為不法所得查封拍賣

▲鼎晟不動產張姓負責人名下的遊艇22日遭查封等待鑑價拍賣。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署2019年底偵辦鼎晟不動產開發公司，利用買車位「保證回租」年利最多6%等噱頭，吸金近20億元案，發現張姓主嫌財力雄厚，不但子女都已送到國外生活，自己在台也買了遊艇過著富豪生活，未免案件偵審後才追償不法所得，價值打折，檢察官22日親自南下會同行政執行署台南分署，查封張名下的ARIEL II遊艇，等鑑價後拍賣變現。

▲鼎晟張姓負責人(左2)因涉嫌違反《銀行法》被聲押獲准。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

目前鼎晟公司張姓負責人已因《銀行法》罪嫌重大，被檢察官向法院聲請羈押獲准，檢調查出他和其他同夥，涉嫌自2004年成立後，經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，並從2012年起，以說明會、廣告文宣等，對外招攬投資雙北地區多處不動產、社區停車位，但由於保證年獲利可達5%到6%，疑涉違反《銀行法》。

雖案件爆發後，鼎晟公司仍發出聲明，表示至今未有任何被害人之控訴，公司亦不涉及損害任何一方之權益，且報導中本公司所給予之利息（年息5-6%）明顯非「顯不相當之報酬」，甚至低於一般金融租賃公司，並有完整抵押擔保品，故絕非媒體報導之惡意吸金。

▲行政執行署台南分署受北檢囑託，到安平港查封遊艇。（圖／翻攝台北地檢署）

但台北地檢署追查發現，張姓主嫌名下有1艘登記在馬來西亞的ARIEL II遊艇，目前正停放在台南安平漁港，可能是用犯罪所得買來，為落實《刑法》沒收新制，積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償，22日由主任檢察官林宗志，與承辦檢察官林易萱南下會同海巡署南部分署第一岸巡隊等單位，實施查封程序，並囑託行政執行署台南分署擇期辦理拍賣或變賣程序。

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