拿客戶房子抵押借錢買期貨　永豐銀資深副理涉騙退休族9千萬遭約談

▲前永豐銀忠孝分行游姓深副理涉詐騙客戶背信等罪遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在永豐銀行忠孝分行任職資深副理的游姓男子，涉嫌詐騙取得客戶不動產，自己拿去抵押貸款買期貨，還利用多名退休族客戶的信任，以代為理財名義，私自挪用侵吞客戶數千萬元，有客戶發現存款銳減，才揭發游男涉嫌長達7年侵吞客戶存款約9000萬元案，台北地檢署指揮調查局台北市調處搜索游男住處，20日將他約談到案。

檢調清查，游男涉嫌從2013年起，騙1名客戶提供不動產，借他拿去抵押貸款1000多萬元投資期貨，游男並按月給付利息約20萬元給這名客戶的親人，但因投資失利，游男又把腦筋動到其他客戶身上，利用至少7名客戶年邁、不懂理財的機會，遊說客戶們在匯票、存單傳票上簽名蓋印，好方便游男隨時幫忙理財投資金融商品。

結果游男就把這些拿到手的空白票據，依個人需求填上金額，並將客戶款項匯入自己可掌控的戶頭去，挪為私用，有些款項游男拿去償還先前借房貸款的利息，檢調懷疑游男涉嫌詐欺、違反《銀行法》特別背信等罪。永豐銀2019年得知游男與客戶間異常資金往來後，除通報金管會，至今已逐筆清查並賠償客戶台幣3000萬元、美金近200萬元、南非幣10多萬元。

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