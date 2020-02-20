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永豐銀前資深副理涉詐騙侵吞客戶9000萬　約談到案坦承犯行10萬元交保

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▲▼ 永豐銀忠孝分行前游姓副總涉背信遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲永豐銀忠孝分行前游姓副總涉詐騙客戶，被檢察官訊問後以10萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前永豐銀行忠孝分行游姓資深副理，涉嫌詐騙取得客戶不動產，自己拿去抵押貸款買期貨，另外長期挪用侵吞多名退休族客戶存款數千萬元，直到有被害人發現存款銳減，游男已在7年時間內，涉嫌侵吞客戶存款約9000萬元案，台北地檢署20日晚上依違反《銀行法》特別背信、詐欺等罪訊問後，諭令游男10萬元交保候傳。

檢調清查，游男涉嫌從2013年起，騙1名客戶提供不動產，借他拿去抵押貸款1000多萬元投資期貨，游男並按月給付利息約20萬元給這名客戶的親人，此外，游男利用至少7名客戶年邁、不懂理財的機會，遊說客戶們先在傳票上簽名蓋印，好方便游男隨時幫忙理財投資金融商品，實際上游男擅自挪用做個人投資，或者用來償還欠人家的利息。

永豐銀2019年得知游男與客戶間異常資金往來後，除通報金管會，至今已逐筆清查並賠償客戶台幣3000萬元、美金近200萬元、南非幣10多萬元。游男20日遭約談到案後，坦承犯行，訊後被檢察官諭令交保，游男妻子和岳母則以證人身分應訊後請回。

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