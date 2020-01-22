職軍人夫過年帶同袍開房！「喇叭鎖被轉開」愣住哭了　賠700萬反悔提告

▲徵信社人員說，當晚在小明和小美房門外聽到不尋常的聲音。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名已婚的職業軍人小明（化名）和女同袍（小美）一起開房間，半夜被小明的妻子帶著徵信社破門而入，兩人簽下共給付700萬元的協議書，後來又告上法院，認為在心生恐懼之下簽的協議書無效，要求撤銷。台中地院法官認為，尚未達撤銷程度，但改判兩人各賠50萬元。

判決指出，小明、小美與小美姐姐、小美姐夫等6人，2019年2月過年期間到台東玩，一行人共開兩輛車，晚上分住三間房間，而小明和小美一間。

兩人指控，凌晨3時50分許，小明妻及岳父岳母和徵信社人員進入房間，強行壓制他並拍攝身體隱私部位，對方以公諸於世將造成身敗名裂等語威脅，使他們心生恐懼簽下協議書，他得付給妻子500萬元，而她則得付200萬元。

小明和小美控訴，小明妻子及徵信社人員以破門而入、強行壓制、無故攝錄、恐嚇加害名譽等不法行為，使他們心生恐懼，導致違背自身意願簽下協議書，要求撤銷，若不得撤銷請求減輕金額。小明事後與妻子離婚。

▼小美被抓姦當場哭泣。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

徵信社人員說，當晚在小明和小美房門外聽到不尋常的聲音，「我直接大力把門把轉開，門把是舊式喇叭鎖，進去後開燈」，男方未蓋被裸露下半體，女方著內褲有穿上衣，兩人楞在那裡。

小美姐姐證稱，妹妹凌晨3時多用LINE電話告知她，她立刻到妹妹房間，看到妹妹很恐慌一直哭泣，因此詢問發生何事；徵信社人員重複，「妳朋友（應為妹妹）睡了別人老公，哪有發生什麼事。」

對此，法官認為，小明和小美從房間離開前往派出所，過程中均有機會可向員警提出意見，但未曾表達其受恐嚇或權利受損的證據。法官認定被告非因被脅迫而簽協議書，因此駁回請求確認協議書無效，但判兩人賠償金額各減輕為50萬元。全案可上訴。

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