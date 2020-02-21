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最懷念絕版美食第一名「麥當勞奶昔」　蚵仔味細麵是當兵的回憶

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麥當勞30年「經典奶昔」拜拜。（圖／網路翻拍）

▲麥當勞「經典奶昔」是許多人點名最想念的美食。（圖／網路翻拍）

實習記者施怡妏／綜合報導

公共電視新戲「天橋上的魔術師」在新北市汐止區重現1980年代中華商場，勾起許多5、6年級生的回憶。在台灣有許多美食，明明賣得不錯，但卻下架不賣了，從此絕版再也買不到。一名網友在PTT發文表示，最想念的食物是麥當勞的「照燒豬肉堡」。

一名網友在PTT以「哪個食品你希望它重新上市」為標題發文，原PO認為最懷念的美食是麥當勞的照燒豬肉堡，也好奇問問大家最想念的美食是什麼，引來許多網友熱烈討論。同樣是麥當勞系列的美食，還有絕版的奶昔、巧克力聖代、焦糖奶茶以及2018年停售的板烤雞腿堡都被網友提名。

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▲▼金車泡麵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲蚵仔味泡麵是許多男生當兵的回憶。（圖／翻攝自爆廢公社）

「肯德基比司吉給我回來喔」、「舊版包裝的健達出奇蛋」、「福樂布丁牛奶」、「國小超愛雀巢雪梨茶」、「杯裝浪味烏龍麵」、「漢寶蚵仔味細麵」、「歐斯麥巧克力夾心餅乾」，超多網友在底下留言，滿滿的回憶湧上心頭。

其中麥當勞系列的美食最多人點名，此外還有蚵仔味細麵是許多人當兵時的回憶。還有網友點名「西瓜冰棒」和「玉米冰」，雖然還有在市面上販賣，但是已經很難買到。

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