傅崐萁選前衝刺「集中票源下架蔡英文」建立東西共同生活圈

▲▼傅崐萁在花蓮市鬧區重要路口拜票。（圖／傅崐萁辦公室）

記者王兆麟／花蓮報導

距星期六的投票日已經到最後關鍵的黃金三天，花蓮6號立法委員候選人傅崐萁7日上午在中山路、中正路口， 下午在中山路和林森路口拜票，懇託花蓮鄉親集中力量支持2號韓國瑜、張善政順利當選，共同下架民進黨下架蔡英文，翻轉台灣。

上午七時半和下午五點多，肩披6號紅色背袋的傅崐萁，站在街口向上下班、的鄉親們請安拜票，十多位支持者高舉揮舞韓國瑜、張善政和傅崐萁的旗幟，籲請花蓮鄉親集中所有力量，票投2號韓國瑜、張善政，和國會戰將6號傅崐萁當選。

傅崐萁說，感謝花蓮鄉親大團結，十年前我們共同締造蘇花改，如今已在一月六日完工通車了。請再給崐萁一次機會，帶著32萬鄉親的祝福，進入立法院打拚，為花蓮後代子孫打通中橫國道六號，花蓮直通台中，建設中台灣東西共同生活圈。

關於韓國瑜、張善政與花蓮縣長徐榛蔚同框直播之事，傅崐萁今天接受媒體採訪表示，很高興看到韓國瑜、張善政跟徐榛蔚縣長同框直播，對於花蓮主要交通建設、地方發展、青年的關懷，都做了非常清楚的表達，共同建設美麗的新花東。

傅崐萁還說，他和韓國瑜的政見是一致的，泛藍在花蓮一定要大團結，集中所有力量下架民進黨、下架蔡英文，也要讓泛藍立委能在國會過半，讓韓國瑜未來可以好好的執政，不再受到民進黨阻撓以及意識形態的干擾，讓國家幸福發展。

傅崐萁說，這麼多年的蕭條不能再等下去，台灣的振興與繁然發展，已刻不容緩。全國鄉親應該集中所有選票，讓民進黨好好反醒一次，這是大是大非的問題，大家共同團結所有力量，支持韓國瑜、張善政當選，也讓泛藍的立委過半。他強調，唯有實質的立委過半，才能幫助韓國瑜、張善政施政，讓台灣更加安定繁榮，懇請全國鄉親一起集中力量下架民進黨下架蔡英文 。

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