KMT拋棄的立委候選人　黃啓嘉不改忠貞：還是下架了民進黨立委

▲▼黃啟嘉（右）與花蓮縣黨部主委張峻，於競選總部召開記者會表示，努力不夠，對支持民眾說抱歉。（圖／黃啓嘉辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮國民黨立委候選人黃啟嘉11日近晚已知競選落敗，晚間7點與花蓮縣黨部主委張峻，於競選總部召開記者會表示，感謝花蓮鄉親支持與肯定，選舉結果不如預期，是努力不夠，對支持民眾說抱歉。



黃啟嘉面對敗選結果，遺憾當中強調，雖然無法如願，但是還好最終能夠下架民進黨。祝賀傅崑萁當選之外，希望能落實競選政見建設花蓮。要替花蓮人做很多事情，實現花蓮人的期待。在這次選舉過程中，更深刻體認要捍衛國民黨青天白日精神，平等自由的核心價值。





國民黨未來方向，是要彰顯平等自由的價值，在這次選票是兩面棄保，不想綠營當選的人，將票投給傅崑萁，有一些對傅崑萁作風有意見的人，票投蕭美琴身上，因此開票結果遠不如預期，未來國民黨應重新取得選民認同。



花蓮縣黨部主委張峻則說明，接任主委四個多月時間，這次選舉中，前院長張善政到花蓮支持傅崐萁多次，造成喧票差距，黨部會針對選舉做全面檢討。



黃啟嘉對於投票支持的民眾強調，不要氣餒，因為我們完成捍衛價值之爭，選舉是一時，明天的太陽一樣會升起，再次感謝大家支持。

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