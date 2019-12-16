「自由的空氣能被尊重！」波特王團隊「670字」6點聲明　2關鍵切心解約

▲波特王和蔡英文總統拍片被大陸合作方要求下架，甚至佔用微博帳號，讓公司決定不再繼續合作。（圖／翻攝自波特王YouTube）

記者陳韻如／綜合報導

知名網紅波特王與總統蔡英文合拍影片，不料卻因為片中提及「總統」2字引來大陸合作方不滿，不但發出聲明譴責，更直接解除合約。對此，波特王所屬公司聚暘媒體也發出6點聲明回應，期望網路的創作環境與自由的空氣能被尊重」，並且痛批大陸合作方，「不理性」，讓他們深感遺憾，並決定不再繼續合作。

波特王的「解約風波」持續延燒，也引起各界關注，對此，所屬公司也發出聲明，公司成立以來，同仁們競競業業、如履薄冰，直到今年度略有成就，也因此獲得各級政府的邀約，而投入了與公眾主題有關之影音創作，「非全然與色彩立場相關、實為與企業責任及激勵敝司本地就業同仁士氣有關。」

▲波特王遭陸方解約事件公司代表出面說明。（圖／記者洪正達攝）

然而，如今卻因為一部與蔡英文總統合作的影片，被大陸合作方強硬要求下架，聚暘媒體則表示，「我們尊重不同地區的不同制度，亦殷切期望網路的創作環境與自由的空氣能被尊重。」

此外，聚暘媒體也痛批，「於前海外合作團隊的不理性、以命令、指示辭令，是我們最感到遺憾之處」，大陸合作方用命令、以上對下、強對弱的心態要求影片下架，「是我們認為無法繼續合作的主因」，另外，也對於擁有百萬粉絲的微博帳號遭到佔用，他們除了深感遺憾外，也已經做好無法取回帳號的心理準備，只期望未來能繼續聚焦在網路自媒體的創作，並提供更多好的影音素材給大眾。

【聚暘媒體聲明全文】

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