連趕三場升旗典禮　傅崐萁參選立委：集中所有力量贏回中華民國

▲花蓮立委參選人傅崐萁元旦連趕三場升旗典禮表示，下架民進黨立委才是對台灣政治最好的回報。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「沒有國，那有家！」花蓮6號立法委員候選人傅崐萁元旦參加花蓮縣政府、新城、吉安鄉公所三場升旗典禮慶祝活動，向全國鄉親表達，我們要團結一心，集中所有力量，贏回中華民國。

傅崐萁指出，誠摰感謝2號副總統候選人張善政昨天下午前來，在花蓮市、吉安鄉等地掃街拜票，他與張善政的共同目標，就是「下架民進黨立委是最優先目標」，這才是對台灣政治最好的回報。

張善政昨天在拜票時得知民進黨強行通過反滲透法，更讓全國鄉親清楚看到民進黨立委，感嘆這幾年來都是通過惡質法案，包括一例一休及反滲透法，完全不懂民意，因此下架民進黨立委是優先目標。





針對黃啟嘉元旦到台北赴黨中央「告狀」張善政一事，韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部表示，對於黃啟嘉個人行為深感詫異，尤其，花蓮鄉親見到黃連日來批評藍營張善政、傅崐萁從不手軟，卻極少見到他抨擊民進黨及蕭美琴，不知居心何在？



傅崐萁強調，沒有國，那有家。政黨政治是為人民做事，還是為政黨服務？很清楚的，答案是為人民努力做事。崐萁從政19年來，始終與人民站在一起，與鄉親同在這塊土地上，同呼吸同成長，甘心為花蓮做終身義工，全心全意服務鄉親。

傅崐萁指表示，一元復始，萬象更新，我們雖然揮別2019，要用正能量迎接2020，同時在十天後，大家集中力量，票投韓國瑜、張善政、傅崐萁，唯有下架民進黨蔡英文、蕭美琴，為花蓮打通國道六號、環島高速公路網，造福台灣人民。

►我沒有遲到，是時間遲到了！