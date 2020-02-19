吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟痛罵：吳斯懷準備「下架台灣」

▲陳柏惟痛罵吳斯懷首次質詢荒腔走板。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）



記者林彥臣／綜合報導

新科立委陳柏惟在臉書上，曝光了同樣是新科立委的吳斯懷首次書面質詢內容，由於內容中質疑總統蔡英文不該挑釁中國。陳柏惟因此痛批，質詢內容荒腔走板，是否一心想做中共傳聲筒馬前卒「沒有下架吳斯懷，吳斯懷就準備下架台灣」。

總統蔡英文今年1月接受BBC專訪時表示，「我們已經是個獨立的國家，沒有宣布獨立的必要」、「我們稱自己為中華民國台灣」、「台灣有不錯的軍力，侵略台灣大陸的代價非常大」。吳斯懷對此則在書面質詢中質疑，「戰端豈能輕啟」蔡政府是否已經做好準備。

陳柏惟發文表示，吳斯懷的書面首次質詢，竟然是批評蔡英文總統不該挑釁中國，問「我們真的準備好了嗎？」怎麼不先去問問中國是否放棄武統台灣了，只要他們一天不放棄，台灣就必須面對中國開戰的風險。不去抨擊侵略者加害人，反而指責被害者抵抗暴政的決心，難道吳斯懷已經準備直接投降了嗎？

陳柏惟指出，新會期第一次書面質詢，就提出如此荒腔走板的內容，是否一心想做中共傳聲筒馬前卒，那又有什麼資格對台灣國家定位說三道四？「沒有下架吳斯懷，吳斯懷就準備下架台灣」。

陳柏惟強調，對抗吳斯懷和其政黨中國國民黨的戰役，不會因為一次的選舉獲勝而結束，建立一個沒有國民黨的未來，才是台灣能夠長治久安的未來！