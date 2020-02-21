「還是願意再把同胞接回來」　蘇貞昌：二次包機阻礙在於中國

記者林銘翰／台北報導

首批自武漢包機回台的247名台商，除了1名確診案例，其餘均已在18日完成14天的隔離，陸續從烏來、林口、台中等地的隔離場所離開。針對第二批台商包機回台時間與做法，行政院長蘇貞昌21日表示，「我們還是願意再把同胞接回來」，希望以弱勢與檢疫優先，但是到現在跟中國還是談不來，怒嗆「阻礙是產生在中國那邊，不是在台灣這邊」。

立法院新會期21日開議，蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，民進黨團、國民黨團一早皆發動甲級動員令，院會在蘇貞昌結束施政報告後，隨即展開施政總質詢。

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）



首批自武漢包機回台的247名台商，除了1名確診案例，其餘均已在18日離開隔離場所，民進黨立委賴瑞隆質詢時詢問蘇貞昌及衛福部長陳時中，針對目前武漢二次包機的協商進度為何。

蘇貞昌表示，同樣在國外有疫情，鑽石公主號包機即將在今晚返台，我方與日本在協商過程快速有效，就是華航專機飛過去、醫生先加以檢疫，在機上也有各種整套的防疫作為，「大家都看到兩國之間的處理沒有政治因素，只有如何把國人接回來、讓機組人員、乘客安全」，回到台灣要接受隔離的相關人員也都願意支持。

不過蘇貞昌說，武漢包機與鑽石公主號包機不一樣，當初第一次包機時我方希望有優先的接回順序，就是以弱勢與檢疫為優先，但中國不但完全政治操作，再加上一些不知道怎麼來的人，甚至臨時塞進三名乘客，其中一位甚至還確診新冠肺炎，「弄的我們很多困難」。

蘇貞昌批評，中國的作為讓載回武漢同胞的班機狀況百出，「我們防疫不是無限量的，我們量能也有限」，也還是願意再把同胞接回來，但強調要以弱勢與檢疫為優先，「跟中國講到現在還是談不來」，所以阻礙是產生在中國那邊，而不是在台灣這邊。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



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